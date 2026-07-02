மும்பை: பாதாள சாக்கடையில் விழுந்த ஒருவர் பலி; 4 அதிகாரிகள் இடைநீக்கம்

மும்பையில் வியாழக்கிழமை (ஜூலை 2) பாதாள சாக்கடையில் விழுந்த ஒருவர் பலியானார்.
மும்பையின் மேற்கு புறநகர்ப் பகுதியான சாந்திவலி பகுதியில் இன்று பெய்த கனமழையின் போது, திறந்திருந்த பாதாள சாக்கடைக்குள் விழுந்ததில் அஸ்லாம் இஷாக் ஷேக் (55) என்ற நபர் பலியானார்.
இந்த சம்பவம் குறித்து அதிகாரிகள் தெரிவித்ததாவது:
பலியான அஸ்லாம் இஷாக் ஷேக் ஒரு டெம்போவைக் கடந்து நடந்து சென்று திடீரென மறைந்து போவது தெரிந்தது. உடனடியாக அங்குள்ள சிலர் பாதாள சாக்கடைக்குள் எட்டிப் பார்ப்பதும் அதில் பதிவாகியிருந்தது.
தகவலறிந்த மீட்புப் படையினர் உடனடியாக சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்தனர். அவரைத் தேடுவதற்காகப் பணியாளர்கள் கழிவுநீர் சாக்கடைக்குள் ஏணியை இறக்கியபோது, அவரது குடையையும் செருப்புகளையும் மட்டுமே கண்டனர்.
நீரின் ஓட்டம் அதிகமாக இருந்ததால், அவர் எந்தத் திசையில் அடித்துச் செல்லப்பட்டார் என்பதைத் தொடக்கத்தில் கண்டறிய முடியவில்லை. பின்னர் விழுந்த இடத்திலிருந்து சற்றுத் தொலைவில் அவர் கண்டறியப்பட்டார்.
அதன்பின், அருகிலிருந்த மாநகராட்சி மருத்துவமனைக்கு அவர் அவசரமாகக் கொண்டு செல்லப்பட்டார். அங்கு மருத்துவர்கள் அவர் இறந்துவிட்டதை உறுதி செய்தனர் என்று தெரிவித்தனர்.
நான்கு மாநகராட்சி அதிகாரிகளை இடைநீக்கம் செய்து, உயர் நிலை விசாரணைக் குழுவை அமைத்துள்ளதாக அதிகாரிகள் மேலும் குறிப்பிட்டனர்.
Summary
A man died after falling into a manhole in Mumbai on Thursday (July 2).
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