Dinamani
டெலிகிராம், சிக்னலுக்கு மத்திய அரசு நோட்டீஸ்நீட், ஜேஇஇ அடிப்படையில் சோ்க்கை: பொதுத் தோ்வு மதிப்பெண்ணுக்கு 50% முக்கியத்துவம் அளிக்க பரிசீலனைசிறப்பு ‘டெட்’ தோ்வு நாளை தொடக்கம்ஜூன் மாதத்தில் யுபிஐ தளத்தில் 2,272 கோடி பரிவா்த்தனைகள்ஜூலை 20-இல் நீட் மறுதோ்வு முடிவுகள்சொத்து வரி வசூலிக்க இன்றுமுதல் சிறப்பு முகாம்பிரான்ஸில் தீவிரமடையும் காட்டுத் தீ: 2,200 ஏக்கா் நிலங்கள் எரிந்து சாம்பல்பெரு நிறுவன நிதி குறித்த 3 நாள்கள் கல்வி சாா் மாநாடு: சென்னை ஐஐடி-யில் இன்று தொடக்கம்அமா்நாத் புனித யாத்திரை இன்று தொடக்கம்: ஜம்முவில் இருந்து முதல் குழு புறப்பாடு
/
இந்தியா

அடுத்த வாரம் நியூஸிலாந்து செல்கிறார் பிரதமர் மோடி!

பிரதமர் மோடி, அடுத்த வாரம் நியூஸிலாந்துக்கு சுற்றுப்பயணம் செல்வது குறித்து...

News image

பிரதமர் மோடி - கோப்புப் படம்

Updated On :3 ஜூலை 2026, 9:37 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

பிரதமர் நரேந்திர மோடி, அடுத்த வாரம் நியூஸிலாந்துக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ளவிருப்பதாக அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

பிரதமர் மோடியின் நியூஸிலாந்து பயணம் குறித்து அந்நாட்டு பிரதமர் கிறிஸ்டோபர் லக்ஸன் கூறியிருப்பதாவது, "இந்திய பிரதமர் மோடி, அடுத்த வாரத்தில் நியூஸிலாந்துக்கு முதல் அதிகாரபூர்வ பயணம் மேற்கொள்ளவிருக்கிறார் என்பதை அறிவிப்பதில் மகிழ்ச்சியடைகிறேன்.

உலகின் மிகப்பெரிய மற்றும் வேகமாக வளர்ந்து வரும் பொருளாதாரங்களில் இந்தியாவும் ஒன்று. மேலும், நியூஸிலாந்தின் பொருளாதார வளர்ச்சியில் இந்தியாவும் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.

நியூஸிலாந்து - இந்தியா இடையே ஏப்ரல் மாதத்தில் கையெழுத்தான தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தத்தின் மூலம் இரு நாடுகளின் உறவை அடுத்த கட்டத்துக்குக் கொண்டு செல்லவுள்ளோம்.

இந்த ஒப்பந்தத்தால் நியூஸிலாந்துக்கு அதிக வேலைவாய்ப்புகள், ஏற்றுமதி, வலுவான பொருளாதார வளர்ச்சியும் கிடைக்கும்.

140 கோடி மக்கள்தொகை கொண்ட இந்திய சந்தையில் ஏற்றுமதியை அதிகரிக்கப் புதிய வாய்ப்புகளை இந்த ஒப்பந்தம் உருவாக்கும். இதனால், நியூஸிலாந்தில் அதிக வேலைவாய்ப்புகள் கிடைப்பதோடு, ஊதியங்களும் உயரும்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.

Summary

PM Modi to make first official visit to New Zealand next week

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

ஜப்பான் பிரதமருக்கு இசைக்கருவி வாசிக்கக் கற்றுக்கொடுத்த பிரதமர் மோடி!

ஜப்பான் பிரதமருக்கு இசைக்கருவி வாசிக்கக் கற்றுக்கொடுத்த பிரதமர் மோடி!

'பிரதமர் மோடி தூங்க மாட்டார்'! காலை 6 மணிக்கு செல்போன் அழைப்பு விடுத்த டிரம்ப்!

'பிரதமர் மோடி தூங்க மாட்டார்'! காலை 6 மணிக்கு செல்போன் அழைப்பு விடுத்த டிரம்ப்!

செஷல்ஸ் நாட்டிலுள்ள தமிழ் விநாயகர் கோயிலில் பிரதமர் மோடி வழிபாடு!

செஷல்ஸ் நாட்டிலுள்ள தமிழ் விநாயகர் கோயிலில் பிரதமர் மோடி வழிபாடு!

செஷல்ஸில் நவ விநாயகர் கோயிலில் பிரதமர் மோடி வழிபாடு!

செஷல்ஸில் நவ விநாயகர் கோயிலில் பிரதமர் மோடி வழிபாடு!

விடியோக்கள்

Podcast | தவெகவில் விஜயபாஸ்கர்கள்! | News & Views | Epi 50 |

Podcast | தவெகவில் விஜயபாஸ்கர்கள்! | News & Views | Epi 50 |

இங்கிலாந்தை மிரளவைத்த காங்கோவின் சிங்கம்! | FIFA | FIFA World Cup |

இங்கிலாந்தை மிரளவைத்த காங்கோவின் சிங்கம்! | FIFA | FIFA World Cup |

எந்த காலத்திலும் குதிரை பேரம் இல்லை!: முன்னாள் அமைச்சர் ரகுபதி பேட்டி | TVK | DMK

எந்த காலத்திலும் குதிரை பேரம் இல்லை!: முன்னாள் அமைச்சர் ரகுபதி பேட்டி | TVK | DMK

சருமப் பிரச்னைகளுக்கு வேப்பிலை செய்யும் அதிசயம்! | Skin care | Neem | pimples

சருமப் பிரச்னைகளுக்கு வேப்பிலை செய்யும் அதிசயம்! | Skin care | Neem | pimples