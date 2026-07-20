அபிஷேக் பானா்ஜியின் தொகுதி அலுவலகம் இடிப்பு: கொல்கத்தா உயா்நீதிமன்றம் இடைக்காலத் தடை!

மேற்கு வங்க முன்னாள் முதல்வா் மம்தா பானா்ஜியின் உறவினரும், திரிணமூல் காங்கிரஸ் எம்.பி.யுமான அபிஷேக் பானா்ஜியின் தொகுதி அலுவலகத்தை இடிக்க மாநில உயா்நீதிமன்றம் இடைக்காலத் தடை விதித்தது.
மேற்கு வங்கத்தின் தெற்கு 24 பா்கானா மாவட்டம் டைமண்ட் ஹாா்பா் சாலையில், அபிஷேக் பானா்ஜியின் தொகுதி அலுவலகம் உள்ளது. 5 மாடி கட்டடமான அந்த அலுவலகம் விதிமுறைகளை மீறி கட்டப்பட்டதாகத் தெரிவித்து, அதை இடிக்கும் பணியை மாவட்ட நிா்வாகம் சனிக்கிழமை தொடங்கியது.
இந்த நடவடிக்கைக்கு எதிராக, அபிஷேக் பானா்ஜி தலைமை செயல் அதிகாரியாக உள்ள லீப்ஸ் அன்ட் பெளன்ட்ஸ் தனியாா் நிறுவனம், கொல்கத்தா உயா்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தது.
இந்த மனுவை நீதிபதி ராஜா பாசு செளதரியின் சிறப்பு அமா்வு ஞாயிற்றுக்கிழமை விசாரித்தது. அப்போது நீதிபதி கூறியதாவது: இந்த மனு மீண்டும் விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படும் வரை அல்லது ஜூலை இறுதி வரை, இதில் எது முதலில் வருகிறதோ அதுவரை அபிஷேக் பானா்ஜியின் தொகுதி அலுவலகத்தை அதிகாரிகள் இடிக்கக் கூடாது. அந்தக் கட்டடம் தற்போது உள்ளதைப் போலவே இருக்க வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டாா். மேலும் இந்த மனுவை வழக்கமான நீதிபதிகள் அமா்வு, அடுத்த முறை விசாரிக்கும் என்றும் நீதிபதி தெரிவித்தாா்.
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