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இந்தியா

தில்லியில் போராடும் இளைஞர்களுக்காக ஆன்லைனில் உணவு ஆர்டர்! டெலிவரி ஊழியரின் விடியோ வைரல்

தில்லியில் போராடும் இளைஞர்களுக்காக மும்பையைச் சேரந்த ஒரு நபர் ஆன்லைனில் உணவு ஆர்டர் செய்தது பற்றி...

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போராட்டகளத்தில் இளைஞர்கள், டெலிவரி ஊழியர். - படம் - பிடிஐ, எக்ஸ்

Updated On :21 ஜூலை 2026, 6:25 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

தில்லியில் போராடும் இளைஞர்களுக்காக மும்பையைச் சேரந்த நபர் ஆன்லைனில் உணவு ஆர்டர் செய்ததாக டெலிவரி ஊழியர் ஒருவர் பேசிய விடியோ வைரலாகி வருகிறது.

நீட் வினாத்தாள் கசிவுக்குப் பொறுப்பேற்று மத்திய கல்வித்துறை அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதானை பதவி விலகக் கோரி கடந்த ஜூன் 20 ஆம் தேதி கரப்பான்பூச்சி மக்கள் கட்சியினர் தொடங்கிய போராட்டம் நேற்று முதல் தீவிரமடைந்துள்ளது.

போராட்ட களமான ஜந்தர் மந்தரிலிருந்து நாடாளுமன்றம் நோக்கி பேரணியாக செல்ல முயன்ற சிஜேபி ஆதரவாளர்கள் மீது காவல்துறையினர் நேற்று தடியடி நடத்தினர். மேலும், நாடாளுமன்றத்தின் நுழைவுவாயில் மூடப்பட்டு பாதுகாப்புகள் பலப்படுத்தப்பட்டன.

இதனால் போராட்டக்காரர்களுக்கும் காவல்துறையினருக்கும் இடையே தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது. இதில் காவல்துறையினர் உள்பட மாணவர்கள் பலரும் காயமடைந்தனர். இந்த நிலையிலும் இளைஞர்கள் தங்களுடைய போரட்டத்தைக் கைவிடாமல் தொடர்ந்து போராடி வருகின்றனர்.

இந்தப் போராட்ட களத்தில் பங்கேற்க முடியாதவர்கள் சமூக ஊடகங்கள் மூலம் தங்களது ஆதரவுகளைத் தெரிவிப்பது அவர்களுக்குத் தேவையான உதவிகளை செய்ய முயல்வது என மறைமுகமாக போராட்டத்தில் பங்கேற்று வருகின்றனர்.

இதைத் தொடர்ந்து, கொட்டும் மழையில் ஸொமேட்டோ ஊழியர் ஒருவர் பெரிய உணவுப் பைகளுடன் போராட்ட களமான ஜந்தர் மந்தரினுள் நேற்று நுழைந்துள்ளார். “பசியில் போராடும் இளைஞர்களுக்காக மும்பையைச்சேர்ந்த நபர் ஒருவர் உணவு ஆர்டர் செய்திருப்பதாகவும் அந்த உணவை இலவசமாக அவர்களுக்கு வழங்கும்படி கேட்டுக்கொண்டதாகவும்” அந்த டெலிவரி ஊழியர், பேசிய விடியோ சமூக ஊடகங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

இந்த நெகிழ்ச்சி சம்பவத்தை நிகழ்த்திய அந்த நபரை இணையவாசிகள் பலரும் பாராட்டி வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

A video of a delivery worker speaking about a Mumbai resident who ordered food online for the protesting youth in Delhi is going viral.

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