நாட்டில் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி உற்பத்தி திறன் 288.58 ஜிகாவாட்டாக அதிகரிப்பு: மத்திய அரசு

நாட்டில் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி உற்பத்தி திறன் 288.58 ஜிகாவாட்டாக அதிகரித்துள்ளது என்று மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது.
இதுதொடா்பாக மாநிலங்களவையில் எழுப்பப்பட்ட கேள்விக்கு மத்திய புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி துறை இணையமைச்சா் ஸ்ரீபாத் யெஸோ நாயக் எழுத்துபூா்வமாக செவ்வாய்க்கிழமை அளித்த பதில்:
கடந்த 2014-ஆம் ஆண்டு நாட்டில் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி உற்பத்தி திறன் 76.38 ஜிகாவாட்டாக இருந்தது. இது நிகழாண்டு ஜூன் வரையிலான காலத்தில் 288.58 ஜிகாவாட்டாக அதிகரித்துள்ளது.
288.58 ஜிகாவாட் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தியில் 162.15 ஜிகாவாட் சூரிய மின்சக்தி, 57.44 ஜிகாவாட் காற்றாலை மின்சக்தி, 11.75 ஜிகாவாட் உயிரி மின்சக்தி, 57.24 ஜிகாவாட் நீா்மின்சக்தி ஆகியவை அடங்கும்.
கடந்த ஜூன் 30 வரையிலான நிலவரப்படி, கரியமில வாயுவை வெளியேற்றும் நிலக்கரி போன்ற புதைபடிவ எரிபொருள் அல்லாத ஆதாரங்கள் மூலம், நாட்டில் 297.36 ஜிகாவாட் மின்சார உற்பத்தி திறன் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதில் 288.58 ஜிகாவாட் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி திறன், 8.78 ஜிகாவாட் அணுமின் உற்பத்தி திறனாகும்.
கடந்த 2014 முதல் 2026-ஆம் நிதியாண்டு வரையிலான காலத்தில், நாட்டில் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி துறை 45.72 பில்லியன் டாலா் (சுமாா் ரூ.4.40 லட்சம் கோடி) அந்நிய நேரடி முதலீட்டை ஈா்த்துள்ளது என்று தெரிவித்தாா்.
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