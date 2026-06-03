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இந்தியா

எடியூரப்பாவுடன் டி.கே. சிவக்குமார் சந்திப்பு!

எடியூரப்பா - டி.கே. சிவக்குமார் சந்திப்பு பற்றி...

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எடியூரப்பாவுடன் டி.கே. சிவக்குமார் சந்திப்பு - X

Updated On :3 ஜூன் 2026, 3:14 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

கர்நாடக முதல்வராகப் பதவியேற்கவுள்ள டி.கே. சிவக்குமார், முன்னாள் முதல்வரும் பாஜக மூத்த தலைவருமான பி.எஸ். எடியூரப்பாவை நேரில் சந்தித்து வாழ்த்துப் பெற்றார்.

2023-ஆம் ஆண்டு நடந்த கா்நாடக சட்டப் பேரவைத் தோ்தலில் அறுதிப்பெரும்பான்மை பலத்துடன் காங்கிரஸ் வெற்றிபெற்றது. தொடர்ந்து, முதல் இரண்டரை ஆண்டுகளுக்கு சித்தராமையாவும், அடுத்த இரண்டரை ஆண்டுகளுக்கு டி.கே.சிவகுமாரும் முதல்வராக பதவி வகிப்பது என்று முடிவு செய்யப்பட்டது. அதன்படி, கடந்த 3 ஆண்டுகாலம் முதல்வராக பதவி வகித்த சித்தராமையா, காங்கிரஸ் மேலிட உத்தரவின்பேரில் தனது பதவியை ராஜிநாமா செய்தாா்.

இதைத் தொடா்ந்து, பெங்களூரில் மே 30-ஆம் தேதி காங்கிரஸ் சட்டப் பேரவைக் குழுவின் புதிய தலைவராக டி.கே.சிவகுமாா் ஒருமனதாக தோ்ந்தெடுக்கப்பட்டாா். இதன்பிறகு ஆளுநா் தாவா்சந்த் கெலாட்டை சந்தித்த டி.கே.சிவகுமாா், ஆட்சி அமைக்க உரிமை கோரினாா். தொடர்ந்து ஆளுநரும் அழைப்பு விடுத்தார்.

பெங்களூரு, மக்கள் மாளிகையில் இன்று மாலை 4.05 மணிக்கு நடைபெறும் பதவியேற்பு விழாவில், கா்நாடகத்தின் புதிய முதல்வராக டி.கே. சிவகுமாா் பதவியேற்க உள்ளாா். அவருடன் துணை முதல்வர், அமைச்சர்கள் பதவியேற்கவுள்ளனர்.

இந்த நிலையில், பி.எஸ். எடியூரப்பாவின் வீட்டுக்கு நேரில் சென்ற டி.கே. சிவக்குமார் அவரை மரியாதை நிமித்தமாக நேரில் சந்தித்து வாழ்த்துப் பெற்றார்.

Summary

Karnataka - D.K. Shivakumar Meets BS Yediyurappa!

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