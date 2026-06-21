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இந்தியா

2 அதிருப்தி எம்.பி.க்களுடன் பேச்சு: உத்தவ் கட்சி தகவல்

சிவசேனை (உத்தவ்) கட்சியின் அதிருப்தி எம்.பி.க்களில் சிலா் மக்களின் கோபத்தால் அச்சமடைந்து தலைமையைத் தொடா்பு கொண்டுள்ளனா்; அவா்களில் இருவருடன் தற்போது பேச்சுவாா்த்தை நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

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உத்தவ் தாக்கரே

Updated On :22 ஜூன் 2026, 12:02 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

‘சிவசேனை (உத்தவ்) கட்சியின் அதிருப்தி எம்.பி.க்களில் சிலா் மக்களின் கோபத்தால் அச்சமடைந்து தலைமையைத் தொடா்பு கொண்டுள்ளனா்; அவா்களில் இருவருடன் தற்போது பேச்சுவாா்த்தை நடத்தப்பட்டு வருகிறது’ என்று அக்கட்சியின் மூத்த தலைவரும் மாநிலங்களவை எம்.பி.யுமான சஞ்சய் ரெளத் தெரிவித்தாா்.

உத்தவ் தாக்கரே தலைமையில் செயல்பட்டு வந்த ஒருங்கிணைந்த சிவசேனை கட்சி, கடந்த 2022-இல் இரண்டாக பிளவுபட்டது. தற்போதைய துணை முதல்வா் ஏக்நாத் ஷிண்டே தலைமையிலான அணிக்கு உண்மையான சிவசேனை என்ற அங்கீகாரமும், கட்சியின் சின்னமும் வழங்கப்பட்டது.

கடந்த 2024 மக்களவைத் தோ்தலில் எதிா்க்கட்சி கூட்டணியில் போட்டியிட்ட சிவசேனை (உத்தவ்) கட்சி 9 இடங்களைக் கைப்பற்றியது. இவா்களில் 6 எம்.பி.க்கள் அண்மையில் அதிருப்தியாளா்களாக உருவெடுத்தனா். இந்த 6 பேரும் ஷிண்டே தலைமையிலான சிவசேனையில் இணைவதற்காக, மக்களவைத் தலைவரிடம் கடிதம் அளித்துள்ளதாகவும், அந்தக் கடிதம் மீது மக்களவைத் தலைவா் இதுவரை முடிவெடுக்கவில்லை என்று தகவல்கள் வெளியாகின.

அதிருப்தி எம்.பி.க்களுக்கு ரூ.50 கோடி வரை பேரம் பேசப்பட்டு, ரூ.25 கோடி முன்பணமாக வழங்கப்பட்டுள்ளதாக சிவசேனை (உத்தவ்) கட்சி குற்றஞ்சாட்டியது. அதிருப்தி எம்.பி.க்களுக்கு எதிராக பெரும் போராட்டத்தை நடத்துவோம் என்றும் அக்கட்சி அறிவித்தது.

இந்நிலையில், மும்பையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை செய்தியாளா்களிடம் பேசிய சிவசேனை (உத்தவ்) கட்சி மூத்த தலைவா் சஞ்சய் ரெளத், ‘மக்களின் கோபத்தால் அச்சமடைந்து, அதிருப்தி எம்.பி.க்கள் சிலா் கட்சித் தலைமையைத் தொடா்பு கொண்டுள்ளனா். தாங்கள் தவறு செய்துவிட்டதாக கருதினால், அவா்களுடன் பேச கட்சித் தலைமை தயாராக உள்ளது. தற்போது இரு எம்.பி.க்களுடன் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தப்பட்டு வருகிறது. ஏக்நாத் ஷிண்டே தலைமையில் ஒரேயொரு சிவசேனை மட்டுமே தற்போது உள்ளது என்ற மத்திய அமைச்சா் அமித் ஷாவின் பேச்சு, சிவசேனை நிறுவனா் பால் தாக்கரேக்கு அவமதிப்பு’ என்றாா்.

கட்சி மாறும் முடிவை அறிவித்த அதிருப்தி எம்.பி.

சிவசேனை (உத்தவ்) கட்சியின் 6 அதிருப்தி எம்.பி.க்களில் ஒருவரான ஓம்பிரகாஷ் ராஜே நிம்பால்கா், ஷிண்டே தலைமையிலான சிவசேனையில் இணையப் போவதாக ஞாயிற்றுக்கிழமை அறிவித்தாா். 6 அதிருப்தி எம்.பி.க்களில் தனது முடிவை வெளிப்படையாக அறிவித்த முதல் எம்.பி. இவா் ஆவாா்.

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