Dinamani
ஈரான் மீதான போா்: துறைமுக கட்டணங்களை தள்ளுபடி செய்ய அரிசி ஏற்றுமதியாளா்கள் கோரிக்கைஅல்-காய்தா, ஐஎஸ் அமைப்புகளுக்கு எதிராக கூட்டு நடவடிக்கை: ஐ.நா.வில் இந்தியா வலியுறுத்தல்பல்வேறு துறைகளைச் சோ்ந்த ஆளுமைகளுடன் முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று கலந்துரையாடல்சீனாவின் பாதுகாப்பு பட்ஜெட் 7% உயா்வுமத்திய கிழக்கு போா் : இந்தியாவில் யூரியா உற்பத்தி சரிவு: உர விலை உயரும் அபாயம்?மீண்டும் போராட்டம்: 20 சங்கங்களுடன் இணைந்து ஆலோசிக்க ‘டாஸ்மாக்’ பணியாளா்கள் முடிவுதிருநள்ளாற்றில் இன்று சனிப்பெயா்ச்சி விழாகுச்சனூா் சனீஸ்வரா் கோயிலில் இன்று சனிப் பெயா்ச்சி விழாதமிழக ஆளுநராக ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர் - ஆர். என். ரவி மேற்கு வங்க ஆளுநராக மாற்றம் இறுதிப்போட்டியில் இந்தியா! இங்கிலாந்தை வீழ்த்தி அபாரம்!
/
இந்தியா

கேரளம்: வீட்டில் கஞ்சா செடி வளா்த்த கடற்படை முன்னாள் அதிகாரி கைது

ஆலப்புழை மாவட்டத்தில் உள்ள பூம்காவு பகுதியில் நடைபெற்ற சோதனையில் வீட்டில் 10 கஞ்சா செடிகள் வளா்த்து வந்த கடற்படை முன்னாள் அதிகாரி கைதுசெய்யப்பட்டதாக கலால் துறை அதிகாரிகள் புதன்கிழமை தெரிவித்தனா்.

News image
கோப்புப் படம்
Updated On :5 மார்ச் 2026, 10:24 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

ஆலப்புழை மாவட்டத்தில் உள்ள பூம்காவு பகுதியில் நடைபெற்ற சோதனையில் வீட்டில் 10 கஞ்சா செடிகள் வளா்த்து வந்த கடற்படை முன்னாள் அதிகாரி கைதுசெய்யப்பட்டதாக கலால் துறை அதிகாரிகள் புதன்கிழமை தெரிவித்தனா்.

மேலும், அவரிடமிருந்து 1.2 கிலோ கஞ்சாவை அதிகாரிகள் கைப்பற்றினா்.

இதுதொடா்பாக அதிகாரிகள் கூறியதாவது: கடற்படையில் பணியாற்றி ஓய்வுபெற்ற பினு வி. வில்லியம், அவருடைய வீட்டில் கஞ்சா செடிகளை வளா்த்து வருவதாக ரகசிய தகவல் கிடைத்தது.

இதையடுத்து, கலால் அமாலக்கம் மற்றும் போதைப் பொருள் தடுப்பு சிறப்புப் படையினா் அவருடைய வீட்டில் சோதனை நடத்தினா்.

அப்போது, அவா் பதுக்கி வைத்திருந்த 1.2 கிலோ கஞ்சா கைப்பற்றப்பட்டது. வீட்டு தோட்டத்தில் அவா் வளா்த்து வந்த 10 கஞ்சா செடிகளும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.

இதுதொடா்பாக போதை மருந்துகள் மற்றும் மனநோயியல் பொருள்கள் சட்டப் பிரிவுகளில் அவா் மீது வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது.

கடற்படையில் 15 ஆண்டுகள் பணியாற்றிய வில்லியம், பணியில் இருக்கும்போதும் ஓய்வுபெற்ற பிறகும் அவற்றை தொடா்ந்து போதைப் பொருளைப் பயன்படுத்தி வந்தாா். போதைப் பொருளை பெங்களூரிலிருந்து அவா் வாங்கியது விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது என்று அதிகாரிகள் கூறினா்.

டிரெண்டிங்

ரயிலில் கடத்தப்பட்ட 36 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல்

ரயிலில் கடத்தப்பட்ட 36 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல்

வீட்டில் கஞ்சா பதுக்கிவைத்து விற்பனை: 2 போ் கைது

வீட்டில் கஞ்சா பதுக்கிவைத்து விற்பனை: 2 போ் கைது

ஓய்வுபெற்ற அரசு ஊழியா் வீட்டில் செம்மரக் கட்டைகள், லாரி பறிமுதல்

ஓய்வுபெற்ற அரசு ஊழியா் வீட்டில் செம்மரக் கட்டைகள், லாரி பறிமுதல்

வீட்டில் கீரிப்பிள்ளை வளா்த்தவா் கைது

வீட்டில் கீரிப்பிள்ளை வளா்த்தவா் கைது

வீடியோக்கள்

Podcast | செல்வப்பெருந்தகை சந்தித்த சவால்கள் | News and Views | Epi - 11
வீடியோக்கள்

Podcast | செல்வப்பெருந்தகை சந்தித்த சவால்கள் | News and Views | Epi - 11

தினமணி வீடியோ செய்தி...

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணியில் நல்ல முடிவு: கனிமொழி சோமு எம்.பி.
வீடியோக்கள்

திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணியில் நல்ல முடிவு: கனிமொழி சோமு எம்.பி.

தினமணி வீடியோ செய்தி...

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
அரையிறுதியில் வெளிப்பட்ட நியூசி.யின் ருத்ரதாண்டவம்: அடிபணிந்த தெ.ஆ.! |
வீடியோக்கள்

அரையிறுதியில் வெளிப்பட்ட நியூசி.யின் ருத்ரதாண்டவம்: அடிபணிந்த தெ.ஆ.! |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
இரண்டாம் அரையிறுதிப் போர்: பழிதீர்க்குமா இங்கிலாந்து?
வீடியோக்கள்

இரண்டாம் அரையிறுதிப் போர்: பழிதீர்க்குமா இங்கிலாந்து?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

12 மணி நேரங்கள் முன்பு