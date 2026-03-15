தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டால் விரைவில் ஐபிஎல் முழு அட்டவணை! பிசிசிஐ

ஐந்து மாநிலங்களுக்கான சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கான தேதிகளை தேர்தல் ஆணையம் இன்று அறிவித்தால் 2026 ஐபிஎல் தொடரின் முழு அட்டவணையும் விரைவில் வெளியிடப்படும் என பிசிசிஐ துணைத் தலைவர் ராஜீவ் சுக்லா தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து பிசிசிஐ துணைத் தலைவரும் காங்கிரஸ் எம்.பி.யுமான ராஜீவ் சுக்லா கூறுகையில், “தேர்தல் ஆணையம் இன்று மாலை 4 மணியளவில் தேர்தல் தேதிகளை அறிவிக்க இருப்பதாகத் தெரிகின்றது. அப்படி அவர்கள் தேர்தல் தேதிகளுக்கான அறிவிப்பை வெளியிட்டால் இந்த ஆண்டுக்கான ஐபிஎல் தொடரின் முழு அட்டவணையை விரைவில் வெளியிட ஏதுவாக இருக்கும்.
மேலும், கடுமையான போட்டி நிலவும் ஐந்து மாநிலங்களில் தேர்தல்கள் நடத்தப்பட உள்ளன. எங்கள் கட்சியான காங்கிரஸ் வெற்றி பெறும் என்று நான் முழுமையாக நம்புகிறேன்” எனத் தெரிவித்தார்.
முன்னதாக பிசிசிஐ நடத்தும் 2026 ஐபிஎல் தொடரின் முதற்கட்ட போட்டிகளுக்கான அட்டவணை கடந்த மார்ச் 11 ஆம் தேதி வெளியிடப்பட்டது. இதில், மார்ச் 28 ஆம் தேதி தொடங்கி ஏப்ரல் 12 வரை நடக்கவுள்ள 20 போட்டிகளுக்கான முதற்கட்ட அட்டவணை மட்டுமே வெளியிடப்பட்டது.
இந்த நிலையில், விரைவில் ஐபிஎல் தொடரின் முழுப்போட்டிகளுக்கான அட்டவணை வெளியிடப்படும் என்ற இந்த செய்தி கிரிக்கெட் ரசிகர்களுக்கு மத்தியில் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
Congress MP and BCCI vice-president Rajiv Shukla has said that the full schedule of the 2026 IPL will be released soon if the Election Commission announces the election dates this evening.
