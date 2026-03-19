Dinamani
கேரளத்தில் முதல்வர் பினராயி விஜயன் வேட்புமனு தாக்கல்!

கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயன் தர்மடம் தொகுதியில் வேட்புமனு தாக்கல் செய்தார்.

கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயன்
Updated On :19 மார்ச் 2026, 6:35 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

கேரளத்தில் முதல்வர் பினராயி விஜயன் தர்மடம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் தனது வேட்புமனுவைத் தாக்கல் செய்தார்.

பினராயி விஜயன் தனது வேட்புமனு ஆவணங்களை காலை 11 மணியளவில் தலச்சேரி சார்-பதிவாளர் அலுவலகத்தில் சமர்ப்பித்தார். அவற்றை கண்ணூர் பதிவாளர் ஏ.பி. சத்யன் பெற்றுக்கொண்டார்.

வேட்புமனு தாக்கல் செய்யும்போது கட்சியின் மாவட்டச் செயலாளர் கே. கே. ராகேஷ், மூத்த தலைவர் இ. பி. ஜெயராஜன், அவைத்தலைவர் ஏ. என். ஷம்ஷீர் மற்றும் அவரது அரசியல் செயலாளர் பி. சசி ஆகியோர் உடனிருந்தனர்.

முதல்வர் பினராயி விஜயன் தனது அரசியல் வாழ்க்கையில் ஏழாவது முறையாகவும், தர்மடம் தொகுதியிலிருந்து மூன்றாவது முறையாகவும் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் போட்டியிடுகிறார்.

முன்னதாக, அவர் குத்துப்பரம்பா தொகுதியிலிருந்து மூன்று முறையும், பய்யனூர் தொகுதியில் ஒரு முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளார்.

காங்கிரஸ் தலைமையிலான ஐக்கிய ஜனநாயக முன்னணி (யுடிஎஃப்), வி. பி. அப்துல் ரஷீத் என்பவரை வேட்பாளராக நிறுத்தியுள்ளது. அதேநிலையில், பாஜக தனது வேட்பாளராக கே. ரஞ்சித் என்பவரை அறிவித்துள்ளது.

80 வயதாகும் பினராயி விஜயன், புதன்கிழமையன்று நடைபெற்ற ஒரு வாகனப் பேரணி மூலம் தர்மடம் தொகுதியில் தனது தேர்தல் பிரச்சாரத்தைத் தொடங்கினார்.

கேரள சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கு ஏப்ரல் 9-ம் தேதி வாக்குப்பதிவு நடைபெறுகிறது. வாக்கு எண்ணிக்கை மே 4-ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது.

In Kerala, Chief Minister Pinarayi Vijayan filed his nomination papers in the Dharmadam Assembly constituency.

