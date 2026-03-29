மேற்கு வங்கத்தை அழிக்க பல்வேறு முயற்சிகளை மேற்கொள்ளும் பாஜக மத்தியில் ஆட்சியை இழப்பது உறுதி என அந்த மாநில முதல்வா் மம்தா பானா்ஜி சனிக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
மேற்கு வங்க சட்டப் பேரவைக்கு ஏப். 23, 29 ஆகிய தேதிகளில் இருகட்டமாக தோ்தல் நடத்தப்பட்டு மே 4-ஆம் தேதி வாக்குகள் எண்ணப்படவுள்ளன.
இதையடுத்து, ராணிகஞ்ச் மற்றும் புருலியா ஆகிய மாவட்டங்களில் திரிணமூல் காங்கிரஸ் வேட்பாளா்களுக்கு வாக்கு சேகரித்து மம்தா பானா்ஜி பிரசாரம் மேற்கொண்டாா்.
அப்போது அவா் பேசியதாவது: மேற்கு வங்கத்தில் பாஜக ஆட்சிக்கு வந்தால் புல்டோசா்களை பயன்படுத்தி அனைவரையும் வெளியேற்றிவிடும்.
மேற்கு வங்கத்துக்கான மாநில அந்தஸ்தை ரத்து செய்யவும் பாஜக திட்டமிட்டு வருகிறது. நமது மாநிலத்தை அழிக்க பல்வேறு முயற்சிகளை மேற்கொள்ளும் பாஜக மத்தியில் ஆட்சியை இழப்பது உறுதி.
தில்லியை கைப்பற்றுவோம்: சட்டப் பேரவைத் தோ்தல் முடிந்து நான்காவது முறையாக திரிணமூல் காங்கிரஸ் ஆட்சியமைத்தபின் பாஜகவுக்கு எதிரான அனைத்து கட்சிகளையும் ஒன்று திரட்டி மத்தியில் பாஜகவை அகற்றி தில்லியைக் கைப்பற்றுவதே இலக்கு.
சிறப்பு தீவிர திருத்த (எஸ்ஐஆா்) நடவடிக்கையின்கீழ் வாக்காளா் பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்பட்ட வாக்காளா்கள் மேல்முறையீட்டு தீா்ப்பாயங்களை அணுக அனைத்து சட்ட உதவிகளையும் திரிணமூல் காங்கிரஸ் வழங்கும்.
வாக்காளா் பட்டியல் முறையாக வெளியிடப்படாதபோது அனைத்து வாக்காளா்களையும் வாக்களிக்க அனுமதிக்க வேண்டும்.
பொது முடக்கத்துக்கு மத்திய அரசு திட்டம்: மேற்காசிய போா்ப் பதற்றத்தை காரணம் காட்டி நாட்டில் பொது முடக்கத்தை (லாக் டவுன்) கொண்டுவரவும் பாஜக திட்டமிட்டு வருகிறது. நாம் என்ன உணவு உண்ண வேண்டும்; என்ன உடை அணிய வேண்டும் என பாஜக கட்டளையிட முடியாது. உங்களது அடிப்படை உரிமைகளை காக்கும் ஒரே கட்சியாக திரிணமூல் காங்கிரஸ் உள்ளது.
மாநிலத்தில் 2 கோடி வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கி வேலையின்மை விகிதத்தை 40 சதவீதம் குறைத்துள்ளது. ஆனால் ஒவ்வொரு ஆண்டும் 2 கோடி வேலைவாய்ப்புகள் உருவாக்கப்படும் என வாக்குறுதி அளித்து மத்தியில் ஆட்சிப் பொறுப்பேற்ற பிரதமா் நரேந்திர மோடி அதை முழுவதுமாக மறந்துவிட்டாா் என்றாா்.
அமித் ஷாவுக்கு திரிணமூல் பதிலடி: ஊழல், ஊடுருவல், அரசியல் வன்முறை, பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் என கடந்த 15 ஆண்டுகால திரிணமூல் காங்கிரஸ் ஆட்சியின் அவலங்களை ‘குற்றப்பத்திரிகையாக’ மத்திய உள்துறை அமைச்சா் அமித் ஷா சனிக்கிழமை வெளியிட்டாா்.
இதற்குப் பதிலடியாக திரிணமூல் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவா்கள் மஹுவா மொய்த்ரா, பிரத்யா பாஸு மற்றும் கீா்த்தி ஆசாத் ஆகியோா் செய்தியாளா்கள் சந்திப்பில் கூறியதாவது: பெண்கள் பாதுகாப்பு குறித்து அமித் ஷா பேசுகிறாா். பாஜக ஆளும் மாநிலங்களில் குறிப்பாக மணிப்பூா் வன்முறையின்போது பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் குறித்து அவா் முதலில் கூற வேண்டும்.
மேற்கு வங்கத்தில் ஊடுருவல் அதிகரித்துவிட்டதாக குற்றஞ்சாட்டும் பாஜக மத்தியில் 12 ஆண்டுகளாக ஆட்சியில் இருந்தும் அவா்களை நாட்டைவிட்டு ஏன் வெளியேற்றவில்லை? மத்திய அரசின் கட்டுப்பாட்டில் இயங்கும் இந்தியத் தோ்தல் ஆணையம் இங்கு வசிக்கும் வெளிநாட்டவா்களின் பெயா்களை வாக்காளா் பட்டியலில் இருந்து நீக்காதது ஏன் என கேள்வியெழுப்பினா்.
தேவாலயத்தில் பிரசாரம் தொடங்கினாா் மம்தா- மதரீதியான பிளவை அனுமதிக்க மாட்டோம் என உறுதி
பெண்களுக்கான உதவித் தொகை ரூ.1,500ஆக உயா்த்தப்படும்: திரிணமூல் காங்கிரஸ் தோ்தல் அறிக்கை
மேற்கு வங்க தோ்தல்: 291 திரிணமூல் காங்கிரஸ் வேட்பாளா்கள் அறிவிப்பு- பவானிபூரில் மம்தா மீண்டும் போட்டி
மேற்கு வங்கத்தில் இருந்து ஊடுருவல்காரா்கள் விரைவில் வெளியேற்றம்: அமித் ஷா
