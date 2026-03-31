Dinamani
சவாலான தொகுதிகளை சந்திக்கும் திமுக! விட்டுக்கொடுத்ததா அதிமுக?திமுக - அதிமுக நேரடியாக மோதும் தொகுதிகள் குறைந்தன! அதிகம் விட்டுக்கொடுத்தது யார்?காதலியைக் கொன்று ஃபிரிட்ஜில் அடைத்த கடற்படை அதிகாரி! மீன்பிடி தடைக்காலம் தொடங்குவதற்கு முன்பே இந்த நிலை! மீனவர்கள் கலக்கம்
/
இந்தியா

இண்டிகோவுக்கு புதிய முதன்மைச் செயல் அலுவலர் நியமனம்!

இண்டிகோ நிறுவனத்துக்கு புதிய முதன்மைச் செயல் அலுவலர் நியமித்தது குறித்து...

News image

வில்லியம் வால்ஷ்

IANS

Updated On :31 மார்ச் 2026, 11:11 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இண்டிகோ நிறுவனத்துக்கு புதிய முதன்மைச் செயல் அலுவலராக பிரிட்டிஷ் ஏர்வேஸின் முன்னாள் தலைவர் வில்லியம் வால்ஷ் இன்று (மார்ச் 31) நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

கடந்த 3 வாரங்களுக்கு முன்பு, இண்டிகோவின் முதன்மைச் செயல் அலுவலராக இருந்த பீட்டர் எல்பர்ஸ் திடீரெனப் பதவி விலகினார்.

இந்த நிலையில், விமானத்துறையில் அதிக அனுபவம் கொண்ட புதிய முதன்மைச் செயல் அலுவலராக நியமிக்கப்பட்ட வால்ஷ் தற்ப்போது, சர்வதேச விமானப் போக்குவரத்து சங்கத்தின் இயக்குநராகவும் உள்ளார்.

ஒழுங்குமுறை ஒப்புதல்களுக்கு உட்பட்டு, வால்ஷை முதன்மைச் செயல் அலுவலராக நியமிப்பதை அறிவித்து இண்டிகோ வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில், சர்வதேச விமானப் போக்குவரத்து சங்கத்தில் அவரது பதவிக்காலம் ஜூலை 31 ஆம் தேதி முடிவடைகிறது.

இதனைத் தொடர்ந்து, அவர் ஆகஸ்ட் 3 ஆம் தேதிக்குள் இண்டிகோ நிறுவனத்தில் பொறுப்பேற்பார் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுவதாகத் தெரிவித்துள்ளது.

மேலும், ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸின் முன்னாள் நிர்வாக இயக்குநர் அலோக் சிங்கை தனது முதன்மை வியூக அதிகாரியாக இண்டிகோ நிறுவனம் நியமித்துள்ளதாக கடந்த வாரம் (மார்ச் 23) அறிவித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

காஞ்சிபுரம் ஏகாம்பரநாதா் கோயில் புதிய செயல் அலுவலா் பொறுப்பேற்பு!

தொடர் பிரச்னைகள்... இண்டிகோ சிஇஓ ராஜிநாமா!

கந்தா்வகோட்டை புதிய வட்டாட்சியா் பொறுப்பேற்பு

ஆமைகளை விடுவிக்கும்போது வலைகள் சேதமடைந்தால் நிவாரணம்: மாவட்ட வனத்துறை அலுவலா்

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

“BJPயைப் பார்த்து பயப்படத் தேவையில்லை”: AMMK வேட்பாளர் செந்தமிழன் பேட்டி

தினமணி வீடியோ செய்தி...

22 நிமிடங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

#tnassemblyelections | வேட்புமனு தாக்கல் செய்த முக்கியத் தலைவர்கள்! |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

20 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

Podcast | களத்துக்கு வந்த முதல்வர் வேட்பாளர்கள்! | News & Views | E-20 |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

21 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

IPL 2026 | பந்துவீசுவாரா கிரீன்?: ரஹானே கேள்விக்குப் பதிலளித்த கிரிக்கெட் ஆஸ்திரேலியா |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

21 மணி நேரங்கள் முன்பு