மாதம் ரூ. 2500-க்கு கூப்பன்; 2 சிலிண்டர் இலவசம்: கேரள பாஜக தேர்தல் வாக்குறுதி!

கேரளத்தில் மகளிருக்கு மாதம் ரூ.2500க்கு கூப்பன், ஆண்டுக்கு 2 சிலிண்டர் இலவசம் உள்ளிட்டவை பாஜக தேர்தல் வாக்குறுதிகளில் இடம்பெற்றுள்ளன.

நிதின் நபின்

ANI

Updated On :31 மார்ச் 2026, 10:58 am

வறுமைக்கோட்டுக்கு கீழ் உள்ள மகளிருக்கு ரூ.2500 கூப்பன், ஆண்டுக்கு 2 சிலிண்டர்கள் இலவசமாக வழங்கப்படும் என்பது உள்ளிட்ட தேர்தல் வாக்குறுதிகளை கேரள மாநிலத்தில் பாஜக வெளியிட்டிருக்கிறது.

கேரள மாநிலத்துக்கு பேரவைத் தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டு, பிரசாரம் சூடுபிடிக்கத் தொடங்கியிருக்கும் நிலையில், பாஜக தன்னுடைய தேர்தல் அறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளது.

இன்று பாஜக தேசிய தலைவர் நிதின் நபின் வெளியிட்டிருக்கும் தேர்தல் அறிக்கையில், ஆண்டுக்கு இரண்டு சிலிண்டர்கள் இலவசமாக வழங்கப்படும். இரண்டு சிலிண்டர்களும் ஓணம் மற்றும் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையின்போது வழங்கப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும், 70 வயதுக்கு மேற்பட்ட மூத்த குடிமக்கள், தேவை இருக்கும் பெண்கள், விதவைகளுக்கு மாதம் ரூ.3000 ஓய்வூதியம் வழங்கப்படும்.

கேரளத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் மாதம் 20 ஆயிரம் லிட்டர் தண்ணீர் இலவசமாக வழங்கப்படும்.

வறுமைக்கோட்டுக்குக் கீழ் உள்ள மகளிருக்கு மாதந்தோறும் பக்சய ஆரோக்கிய சுரக்சா திட்டத்தின் கீழ் அட்டை வழங்கப்படும். இந்த அட்டை மாதந்தோறும் ரூ.2,500க்கு ரீசார்ஜ் செய்யப்படும். அதன் மூலம் பெண்கள் மருந்துகள், மளிகைப் பொருள்கள் வாங்கிக் கொள்ளலாம்.

சபரிமலை ஐயப்பன் கோயிலின் பாரம்பரியம் காக்க தனி சட்டம் உருவாக்கப்படும்.

கேரளத்தில் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை அமைக்கப்படும்.

திருவனந்தபுரம் - கன்னூர் பகுதிகளை இணைக்கும் வகையில் அதிவேக ரயில் சேவை உருவாக்கப்படும் என்பது உள்ளிட்ட பல வாக்குறுதிகள் அளிக்கப்பட்டுள்ளன.

140 தொகுதிகளைக் கொண்ட கேரளத்தில் ஏப்ரல் 9ஆம் தேதி பேரவைத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு நடைபெறவிருக்கிறது. 2016ஆம் ஆண்டு முதல் வலதுசாரி கூட்டணியின் தலைமையில் பினராயி விஜயன் முதல்வராக உள்ளார். வாக்கு எண்ணிக்கை மே 4ஆம் தேதி நடைபெறவிருக்கிறது.

BJP's election promises include a coupon for Rs. 2,500 per month for women in Kerala and 2 free cylinders per year.

மகளிர் உரிமைத் தொகை ரூ. 2000 : திமுக தேர்தல் வாக்குறுதிகள்!

'பெண்களுக்குதான் அந்த வலி தெரியும்' ரூ. 8,000 கூப்பன் பற்றி கனிமொழி விளக்கம்!

தேர்தல் ஆணையக் கடிதத்தில் பாஜக முத்திரை பதித்த விவகாரம்! அலுவலர்கள் நீக்கம்

திமுக - பாஜக நேரடியாகப் போட்டியிடும் தொகுதிகள் எவை!?

ரூ. 200 கோடி பங்களா குற்றச்சாட்டு! கேரள பாஜக தலைவர் வேட்புமனு ஏற்பு!

“BJPயைப் பார்த்து பயப்படத் தேவையில்லை”: AMMK வேட்பாளர் செந்தமிழன் பேட்டி
