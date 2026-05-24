Dinamani
இயல்பாக சிரித்ததை அரசியல் நோக்கில் திரித்து தவறாக பரப்புகிறார்கள்: அமைச்சர் கீர்த்தனா அதிமுகவில் இருந்து முன்னாள் எம்.பி வேணுகோபால் திடீர் விலகல்!பெண் பாலியல் கொலைகள்! வாழ்நாள் சிறைச் சட்டம்தான் தீர்வு: வைகோசெவிலியர் மாணவி உயிரிழக்க காரணமானவர்கள் மீது உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்: சீமான் ஹோர்முஸ் நீரிணையில் தடையற்ற போக்குவரத்துக்கு ஈரான் மறுப்பு!
/
இந்தியா

கேரளம்: பக்ரீத் பண்டிகைக்கு 2 நாள்கள் விடுமுறை!

கேரளத்தில் பக்ரீத் பண்டிகைக்கு 2 நாள்கள் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டது குறித்து...

News image

பக்ரீத் பண்டிகைக்கு 2 நாள்கள் விடுமுறை - DPS

Updated On :24 மே 2026, 12:11 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

கேரளத்தில் பக்ரீத் பண்டிகைக்கு 2 நாள்கள் விடுமுறை வழங்கப்படுவதாக அந்த மாநில அரசு ஞாயிற்றுக்கிழமை அறிவித்துள்ளது.

மாநிலத்தில் மே 28 ஆம் தேதி பக்ரீத் பண்டிகை கொண்டாடப்பட இருக்கிறது. இதனைத் தொடர்ந்து, வரும் மே 28 ஆம் தேதியுடன் சேர்த்து, மே 27 ஆம் தேதியையும் பக்ரீத் பண்டிகைக்கு விடுமுறை அளிக்கப்படுவதாக மாநில அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.

அதன்படி, மாநிலத்தில் உள்ள அனைத்து அரசு அலுவலகங்கள், பொதுத்துறை நிறுவனங்கள், தொழிற்கல்லூரிகள் உள்ளிட்ட கல்வி நிறுவனங்கள் ஆகியவற்றுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்படுகிறது.

கடந்த ஆண்டு, முதலில் ஜூன் 6 ஆம் தேதி பக்ரீத் பண்டிகைக்கு விடுமுறை நாளாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. இருப்பினும், 2025 ஜூன் 7 ஆம் தேதியே மாநிலம் முழுவதும் இப்பண்டிகை கொண்டாடப்படும் என்ற செய்திகளைத் தொடர்ந்து, கேரள அரசு பொது விடுமுறை தேதியை ஜூன் 7 ஆம் தேதிக்கு மாற்றியதால் அப்போதைய மாநில அரசு பல விமர்சனங்களை எதிர்கொண்டது.

அதனைத் தொடர்ந்து, 2025 ஜூன் 6 ஆம் தேதியையும் அரசு விடுமுறை நாளாக அறிவித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

The Kerala government announced on Sunday that a two-day holiday will be granted for the Bakrid festival in the state.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

பக்ரீத் பண்டிகை: சட்டவிரோத இறைச்சி வெட்டுதலுக்கு எதிராக தில்லி அரசு தீவிர கண்காணிப்பு

பக்ரீத் பண்டிகை: சட்டவிரோத இறைச்சி வெட்டுதலுக்கு எதிராக தில்லி அரசு தீவிர கண்காணிப்பு

எஸ்பிஐ வங்கி தொடர்ந்து 6 நாள்கள் மூடப்படலாம்! காரணம் அறிய...

எஸ்பிஐ வங்கி தொடர்ந்து 6 நாள்கள் மூடப்படலாம்! காரணம் அறிய...

தருமபுரியில் மே 1, 4 ஆம் தேதிகளில் மதுக்கடைகளுக்கு விடுமுறை: மதுக்கடைகளுக்கு 3 நாள்கள் விடுப்பு

தருமபுரியில் மே 1, 4 ஆம் தேதிகளில் மதுக்கடைகளுக்கு விடுமுறை: மதுக்கடைகளுக்கு 3 நாள்கள் விடுப்பு

தோ்தல்: மதுக்கடைகளுக்கு இரு கட்டமாக 6 நாள்கள் விடுமுறை

தோ்தல்: மதுக்கடைகளுக்கு இரு கட்டமாக 6 நாள்கள் விடுமுறை

விடியோக்கள்

DMK Vs TVK | முன்னாள் முதல்வருக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் ராஜ்மோகன்! | MKStalin

DMK Vs TVK | முன்னாள் முதல்வருக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் ராஜ்மோகன்! | MKStalin

கோவை சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கொ**! என்ன நடந்தது? ஐ.ஜி. பேட்டி | Kovai girl case

கோவை சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கொ**! என்ன நடந்தது? ஐ.ஜி. பேட்டி | Kovai girl case

டிராகன் க்ளிம்ப்ஸ் விடியோ வெளியீடு!

டிராகன் க்ளிம்ப்ஸ் விடியோ வெளியீடு!

வலசை பறவைகள்... பயிற்சி பெற்ற வனத்துறையினர் | Kodiyakkarai Bird Sanctuary | Forest officers| Bird researcher

வலசை பறவைகள்... பயிற்சி பெற்ற வனத்துறையினர் | Kodiyakkarai Bird Sanctuary | Forest officers| Bird researcher