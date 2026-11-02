'முரசு' புயல்: மோசமான வானிலை காரணமாக விசாகப்பட்டினத்தில் இண்டிகோ விமான சேவைகள் பாதிப்பு
விசாகப்பட்டினத்தில் நிலவும் மோசமான வானிலை காரணமாக விமான சேவைகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது தொடர்பாக...
இண்டிகோ விமான சேவை பாதிப்பு - கோப்புப்படம்
விசாகப்பட்டினம்: விசாகப்பட்டினத்தில் நிலவும் மோசமான வானிலை காரணமாக விமான சேவைகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், இண்டிகோ நிறுவனம் திங்கள்கிழமை பயணிகளுக்கான அறிவிப்பு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது. இதில், விமான நிலையத்திலும் விமானத்திற்குள்ளும் பயணிகள் நீண்ட நேரம் காத்திருக்க வேண்டிய சூழல் ஏற்படலாம் என்று எச்சரித்துள்ளது.
மோசமான வானிலை காரணமாக விமான சேவைகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிவித்துள்ள அந்நிறுவனம், இந்தத் தாமதங்களின் போது பயணிகள் பொறுமையைக் கடைப்பிடிக்குமாறு கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.
"விசாகப்பட்டினத்தில் நிலவும் மோசமான வானிலை காரணமாக விமான சேவைகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன" என்று இண்டிகோ குறிப்பிட்டுள்ளது.
பயணிகளுக்கு ஏற்பட்டுள்ள சிரமத்தை உணர்ந்துள்ள அந்த நிறுவனம், "விமான நிலையத்திலும் விமானத்திற்குள்ளும் நீண்ட நேரம் காத்திருப்பது சிரமத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்பதை நாங்கள் அறிந்துள்ளோம். உங்கள் பொறுமைக்கு மனமார்ந்த நன்றிகள்" என்று தெரிவித்துள்ளது.
மேலும், பயணிகள் தங்கள் பயணத் திட்டங்கள் குறித்த சமீபத்திய தகவல்களைத் தெரிந்துகொள்ள, நிறுவனத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தைப் பார்வையிடுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. தயவுசெய்து பயணிகள் விமான நிலையத்திற்கு புறப்படுவதற்கு முன்பு தங்கள் பயணிக்கும் விமானத்தின் தற்போதைய நிலைய அறிய, தங்களது அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தைப் பார்வையிடுமாறு அந்த அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இந்தச் சூழலில் பயணிகளுக்குத் தேவையான உதவிகளை வழங்கத் தயாராக இருப்பதாகத் தெரிவித்துள்ள இண்டிகோ, பயணிகள் காத்திருக்கும் நேரத்தை முடிந்தவரை வசதியானதாக மாற்ற, தங்கள் பணியாளர்கள் மற்றும் குழுவினர் தீவிரமாகச் செயல்பட்டு வருவதாகக் கூறியுள்ளது.
"உங்கள் நேரத்தின் மதிப்பைப் புரிந்துகொண்டு, நீங்கள் விரைவில் உங்கள் பயணத்தைத் தொடருவதற்கு தேவையான அனைத்து முயற்சிகளையும் நாங்கள் மேற்கொண்டு வருகிறோம். உங்கள் தொடர்ச்சியான புரிதலுக்கு நன்றி" என்று அந்நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.
முரசு புயல் காரணமாக, நவம்பர் 2 ஆம் தேதி தெற்கு மற்றும் மத்திய கடற்கரை மாவட்டங்களில் மிதமானது முதல் கனமழையும், சில இடங்களில் மிகக் கனமழையும் பெய்யக்கூடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மேலும், நவம்பர் 3 மற்றும் 4 தேதிகளில் பல பகுதிகளில் கனமழை முதல் மிகக் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.
முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடு தில்லி பயணம் ரத்து
ஆந்திரப் பிரதேச முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடு, திங்கள்கிழமை மேற்கொள்ளவிருந்த தனது தில்லி பயணத்தை ஞாயிற்றுக்கிழமையே ரத்து செய்தார். மேலும், புயலால் ஏற்படும் பாதிப்புகளை எதிர்கொள்ள முழுமையாகத் தயாராக இருக்குமாறு அதிகாரிகளுக்கு அவர் உத்தரவிட்டுள்ளார். 'முரசு' புயலை எதிர்கொள்வதற்கான முன்னேற்பாடுகள் மற்றும் புயலுக்குப் பிந்தைய நிவாரணம் மற்றும் சீரமைப்புப் பணிகள் குறித்து முதல்வர் ஆய்வுக்கூட்டம் நடத்தினார்.
தற்போது நிலவும் காற்றழுத்தத் தாழ்வு மண்டலம், ஆழ்ந்த காற்றழுத்தத் தாழ்வு மண்டலமாக வலுவடைந்து, பின்னர் புயலாக மாறக்கூடும் என்று அதிகாரிகள் முதல்வரிடம் தெரிவித்தனர். இது நவம்பர் 2-ஆம் தேதிக்குள் மேற்கு-மத்திய வங்கக் கடல் பகுதியில் தீவிர புயலாக வலுவடைந்து, நவம்பர் 3-ஆம் தேதி காலை பாபட்லா அருகே கரையை கடக்கக்கூடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
IndiGo flight operations affected in Visakhapatnam due to adverse weather conditions
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