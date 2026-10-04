The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள் 9 பேர் சிறைப்பிடிப்பு! வேடிக்கை பார்க்கும் மத்திய அரசு - காங்கிரஸ்மூலனூர் வஞ்சியம்மன் கோயிலில் முதல்வர் விஜய் இன்று சாமி தரிசனம்?இந்திய விமானி ஸ்மித் மச்சாருடன் இஸ்ரேல் பிரதமர் உரையாடல்! உலக நாயகன் என புகழாரம்!தாராபுரம் பிரசாரம்: உதயநிதி மீது வழக்குப் பதிவு!தமிழ்நாட்டின் கடலோரத்தில் ஒரே நாளில் 500 மி.மீ. மழைப்பொழிவு ஏற்படலாம்! மதுராந்தகம், தாராபுரம் இடைத்தோ்தல் பிரசாரம் இன்று நிறைவு! கோவை, நீலகிரி, தேனியில் இன்றும் நாளையும் பலத்த மழைக்கு வாய்ப்பு

லக்னௌவுக்குத் திருப்பிவிடப்பட்ட ஃப்ளைதுபை விமானம்!

ஃப்ளை துபை விமானம் லக்னௌவுக்குத் திருப்பிவிடப்பட்டது பற்றி....

Nepal-bound flydubai flight diverted to Lucknow over bad weathe

கோப்புப்படம்.

Published On :

மோசமான வானிலை காரணமாக நேபாளத்திற்குச் செல்லவிருந்த ஃப்ளைதுபை விமானம் லக்னௌவுக்குத் திருப்பிவிடப்பட்டு பாதுகாப்பாகத் தரையிறக்கப்பட்டது.

துபை சர்வதேச விமான நிலையத்திலிருந்து நேபாளத்தின் பொக்காரா நோக்கிச் சென்ற அந்த விமானம், பொக்காரா விமான நிலையத்தில் நிலவிய மோசமான வானிலை காரணமாகத் திசை திருப்பப்பட்டது.

இதனையடுத்து, லக்னௌவில் உள்ள சௌத்ரி சரண் சிங் சர்வதேச விமான விமான நிலையத்தில் சனிக்கிழமை மாலை 6.53 மணியளவில் விமானம் பாதுகாப்பாகத் தரையிறங்கியது.

இதுகுறித்து விமான நிலைய அதிகாரிகள் கூறுகையில், இந்த விமானப் பாதை மாற்றம் முழுக்க முழுக்க மோசமான வானிலை காரணமாகவே மேற்கொள்ளப்பட்டது. இதில் எந்தவிதத் தொழில்நுட்பக் கோளாறோ அல்லது அவசர நிலையோ ஏற்படவில்லை.

விமானம் வழக்கமான முறையிலேயே தரையிறங்கியது எனத் தெரிவித்தனர்.

தொடர்ந்து, பொக்காரா விமான நிலையத்தில் வானிலை சீரடைந்ததை அடுத்து, அந்த விமானம் இரவு 8.08 மணியளவில் லக்னௌவிலிருந்து மீண்டும் புறப்பட்டு தனது பயணத்தைத் தொடர்ந்தது.

Summary

A flydubai flight from Dubai to Nepal's Pokhara was diverted to Lucknow on Saturday evening due to adverse weather at the destination airport, officials said.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

ஃப்ளை துபை விமான சம்பவம்: நெதன்யாகு கடும் எச்சரிக்கை!

ஃப்ளை துபை விமான சம்பவம்: நெதன்யாகு கடும் எச்சரிக்கை!

ஸ்மித் மச்சாரிடம் கற்றுக்கொள்வோம் ! | Flydubai Flight | Captain Smit Machchhar | PM Modi | Israeli PM Netanyahu

ஸ்மித் மச்சாரிடம் கற்றுக்கொள்வோம் ! | Flydubai Flight | Captain Smit Machchhar | PM Modi | Israeli PM Netanyahu

தில்லியில் மோசமான வானிலை: விமான சேவைகளில் தாமதம்!

தில்லியில் மோசமான வானிலை: விமான சேவைகளில் தாமதம்!

அந்தமானில் தரையிறங்க முடியாமல் 176 பயணிகளுடன் சென்னை திரும்பிய விமானம்!

அந்தமானில் தரையிறங்க முடியாமல் 176 பயணிகளுடன் சென்னை திரும்பிய விமானம்!

விடியோக்கள்

CM Bro! சிங்கப்பெண் அதிரடிப்படை எங்கே? மு.க. ஸ்டாலின் அடுக்கிய குற்றச்சாட்டுகள்! | DMK | TVK

CM Bro! சிங்கப்பெண் அதிரடிப்படை எங்கே? மு.க. ஸ்டாலின் அடுக்கிய குற்றச்சாட்டுகள்! | DMK | TVK

Anbil Avan Review | Ashok Selvan | Preity Mukhundhan | Movie Review | Dinamani Talkies

Anbil Avan Review | Ashok Selvan | Preity Mukhundhan | Movie Review | Dinamani Talkies

FOLLOW US

ON GOOGLE DISCOVER