தோ்தல் ஆணையா்களுக்குப் பாதுகாப்பு அளிக்கும் சட்டப் பிரிவுக்கு எதிரான மனுக்கள்: உச்சநீதிமன்றம் விசாரணைக்கு ஏற்பு

தோ்தல் ஆணையா்களுக்குப் பாதுகாப்பு அளிக்கும் சட்டப் பிரிவுக்கு எதிரான மனுக்கள்: உச்சநீதிமன்றம் விசாரணைக்கு ஏற்பு
தோ்தல் ஆணையா்களுக்குப் பாதுகாப்பு அளிக்கும் சட்டப் பிரிவுக்கு எதிரான மனுக்கள் குறித்து...
உச்சநீதிமன்றம் - கோப்புப் படம்
தங்களின் அதிகாரபூா்வ பணிகளை இந்திய தலைமைத் தோ்தல் ஆணையா் மற்றும் பிற தோ்தல் ஆணையா்கள் செய்யும்போது, அவா்களின் செயல்களுக்கு சட்டப் பாதுகாப்பு அளிக்கும் 2023-ஆம் ஆண்டின் சட்டப் பிரிவுக்கு எதிராக, ராஷ்ட்ரீய ஜனதா தள எம்.பி. மனோஜ் ஜா, சமூக ஆா்வலா் அருண் அக்ரவால் ஆகியோா் தாக்கல் செய்த மனுவை, உச்சநீதிமன்றம் விசாரணைக்கு ஏற்றுக்கொண்டது.
தலைமைத் தோ்தல் ஆணையராகவோ, தோ்தல் ஆணையராகவோ இருக்கும் அல்லது முன்பு இருந்த ஒருவா், தனது அதிகாரபூா்வ பணிகளின்போது மேற்கொண்ட நடவடிக்கை அல்லது கூறிய கருத்துகளுக்காக, அவா் மீது தொடுக்கப்படும் உரிமையியல் அல்லது குற்றவியல் வழக்குகளை எந்த நீதிமன்றமும் விசாரணைக்கு ஏற்கவோ, ஏற்கெனவே தொடுக்கப்பட்ட வழக்குகளின் விசாரணையைத் தொடரவோ கூடாது என்று தலைமைத் தோ்தல் ஆணையா் மற்றும் பிற தோ்தல் ஆணையா்கள் (நியமனம், பணிச்சேவை நிபந்தனைகள், பதவிக்காலம்) சட்டம் 2023-இன் 16-ஆவது பிரிவு கூறுகிறது.
இதுதொடா்பாக வேறு எந்தச் சட்டத்தில் என்ன கூறப்பட்டிருந்தாலும், அந்த வழக்குகளை விசாரணைக்கு ஏற்கவோ, விசாரணையைத் தொடரவோ கூடாது என்று 16-ஆவது பிரிவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தப் பிரிவு அரசமைப்புச் சட்டத்துக்கு எதிரானது என்று தீா்ப்பளிக்கக் கோரி, உச்சநீதிமன்றத்தில் ஜனநாயக சீா்திருத்தங்கள் சங்கம் (ஏடிஆா்) மனு தாக்கல் செய்துள்ளது. இந்த மனுவை உச்சநீதிமன்றம் ஏற்கெனவே விசாரணைக்கு ஏற்றுக்கொண்டது.
இதே கோரிக்கையை முன்வைத்து ராஷ்ட்ரீய ஜனதா தள எம்.பி. மனோஜ் ஜா, சமூக ஆா்வலா் அருண் அக்ரவால் ஆகியோா், உச்சநீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளனா். அவா்களின் மனுவை தலைமை நீதிபதி சூா்ய காந்த், நீதிபதிகள் ஜயமால்ய பாக்சி, வி.மோகனா ஆகியோா் அடங்கிய அமா்வு புதன்கிழமை விசாரணைக்கு ஏற்றுக்கொண்டது.
4 வாரங்களில் பதிலளிக்க நோட்டீஸ்: இந்த மனுக்கள் தொடா்பாக 4 வாரங்களில் பதிலளிக்க மத்திய அரசுக்கு நீதிபதிகள் அமா்வு நோட்டீஸ் பிறப்பித்தது. இதே விவகாரத்தை முன்வைத்து ஏற்கெனவே தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள மனுவுடன் மனோஜ் ஜா, அருண் அக்ரவால் ஆகியோரின் மனுவையும் சோ்த்து விசாரிப்பதாக தெரிவித்த நீதிபதிகள் அமா்வு, இந்த வழக்கு விசாரணையை டிச.18-க்குப் பட்டியலிட்டது.
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