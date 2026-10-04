மம்தாவின் ‘கால் காயம்’ விவகாரம்: மேற்கு வங்க அரசு மீண்டும் விசாரணை! முதல்வா் சுவேந்து அதிகாரி தகவல்
மம்தாவின் ‘கால் காயம்’ விவகாரத்தை மீண்டும் விசாரிக்கும் மேற்கு வங்க அரசு...
மம்தா பானா்ஜி (கோப்புப்படம்) - ANI
‘கடந்த 2021 பேரவைத் தோ்தல் பிரசாரத்தின்போது தனது காலில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டதாக மம்தா பானா்ஜி கூறியது பொய்யான கூற்றாகும்; இந்த விவகாரத்தில் மாநில அரசு மீண்டும் விசாரணை நடத்தவுள்ளது’ என்று முதல்வா் சுவேந்து அதிகாரி சனிக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
2021 பேரவைத் தோ்தலில் நந்திகிராமில் போட்டியிட்ட மம்தா பானா்ஜி, அங்கு பிரசாரத்தின்போது அடையாளம் தெரியாத 4-5 நபா்கள் தன்னை வேண்டுமென்றே தள்ளியதால் கால் மற்றும் இடுப்பில் பலத்த காயமடைந்ததாகக் கூறினாா். கொல்கத்தா எஸ்எஸ்கேஎம் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்ற அவா், காலில் கட்டுடன் சக்கர நாற்காலியில் அமா்ந்தபடி பிரசாரம் மேற்கொண்டாா். அந்தத் தோ்தலில் மம்தா தலைமையிலான திரிணமூல் காங்கிரஸ் அமோக வெற்றி பெற்று ஆட்சியைத் தக்கவைத்தது. மொத்தமுள்ள 294 தொகுதிகளில் 216-இல் திரிணமூல் வென்றது. பாஜகவுக்கு 77 இடங்களே கிடைத்தன.
அதேநேரம், கடந்த ஏப்ரலில் நடைபெற்ற பேரவைத் தோ்தலில் மம்தா கட்சியைத் தோற்கடித்து, பாஜக முதல் முறையாக ஆட்சிப் பொறுப்பேற்றது. முதல்வா் சுவேந்து அதிகாரி போட்டியிட்டு வென்ற இரு தொகுதிகளில் ஒன்றான நந்திகிராமில் அக்.6-இல் இடைத்தோ்தல் நடைபெறவுள்ளது. இதையொட்டி, பாஜக வேட்பாளருக்கு ஆதரவாக நந்திகிராமில் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை பிருலியா பஜாா் பகுதியில் பிரசாரம் மேற்கொண்ட சுவேந்து அதிகாரி, கடந்த 2021-இல் தனது காலில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டதாக மம்தா கூறியது அப்பட்டமான பொய் என்று தெரிவித்தாா். மேலும், விசாரணை என்ற பெயரில் பாஜகவினா் துன்புறுத்தப்பட்டதாகவும் அவா் குற்றஞ்சாட்டினாா்.
இந்நிலையில், கொல்கத்தாவில் செய்தியாளா்களுக்கு சனிக்கிழமை பேட்டியளித்த சுவேந்து அதிகாரி, கொல்கத்தா எஸ்எஸ்கேஎம் மருத்துவமனையால் மம்தாவுக்கு வழங்கப்பட்ட மருத்துவ அறிக்கையின் நகலை காண்பித்தாா். அவா் மேலும் கூறியதாவது:
கடந்த 2021-இல் நந்திகிராம் பிரசாரத்தின்போது மம்தாவுக்கு காலில் முறிவோ அல்லது மூட்டு விலகியதாகவோ மருத்துவ அறிக்கையில் குறிப்பிடப்படவில்லை. இதன்மூலம் மம்தாவின் கூற்று பொய் என்பது நிரூபணமாகிறது. இந்த விவகாரத்தில் மாநில அரசு சாா்பில் மீண்டும் விசாரணை நடத்தப்படும். தனது பொய்க் குற்றச்சாட்டின் மூலம் நந்திகிராம் மக்களை மம்தா அவமதித்துவிட்டாா். வரும் அக். 9-ஆம் தேதி தோ்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் வாபஸ் பெறப்பட்ட பிறகு கூடுதல் விவரங்களை வெளியிடுவேன் என்றாா் சுவேந்து அதிகாரி.
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