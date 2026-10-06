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போராட்டத்தின்போது சிஐஎஸ்எஃப் வீரருக்கு கத்திக் குத்து

மத்திய தொழில்துறை பாதுகாப்புப் படை (சிஐஎஸ்எஃப்) வீரா் ஒருவா் கூா்மையான ஆயுதத்தால்

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புது தில்லி: புது தில்லி மாவட்டத்தில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்ற போராட்டத்தின்போது மத்திய தொழில்துறை பாதுகாப்புப் படை (சிஐஎஸ்எஃப்) வீரா் ஒருவா் கூா்மையான ஆயுதத்தால் குத்தப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.

‘காயமடைந்த சிஐஎஸ்எஃப் வீரா் மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டாா். அவா் மீது நடத்தப்பட்டதாகக் கூறப்படும் தாக்குதலுக்கான சூழ்நிலைகள் குறித்து விசாரணை நடைபெற்று வருவதுடன், சம்பவம் தொடா்பான ஆதாரங்களையும் சேகரித்து வருகிறோம்’ என்று மூத்த அதிகாரி தெரிவித்தாா்.

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