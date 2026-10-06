இந்துத்துவ ஆதரவாளர் சுவதந்திர பரத்வாஜுக்கு ஜாமீன்: தில்லி நீதிமன்றம் அதிரடி!
சுவதந்திர பரத்வாஜுக்கு ஜாமீன் வழங்கியது பற்றி..
சுஸ்வதந்த்ர பரத்வாஜ் - X
இந்துத்துவ ஆதரவாளர் சுவதந்திர பரத்வாஜுக்கு தில்லி நீதிமன்றம் ஜாமீன் வழங்கி உத்தரவிட்டுள்ளது.
ஜந்தர் மந்தரில் போராட்டம் நடத்தியவரின் தந்தையின் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்ட வழக்கு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. கூடுதல் அமர்வு நீதிபதி சௌரப் பிரதாப் சிங் லலேர் சுவதந்திர பரத்வாஜுக்கு ஜாமீன் வழங்கி உத்தரவிட்டார்.
முன்னதாக, வழக்கமான ஜாமீன் கோரும் மனுவைப் பரிசீலிக்கும்போது அவரது நடத்தை கருத்தில் கொள்ளப்படும் என்று கூறி, செப்டம்பர் 15 அன்று நீதிமன்றம் அவருக்கு மூன்று வாரக் கால இடைக்கால ஜாமீன் வழங்கியிருந்தது.
இடைக்கால ஜாமீன் வழங்கும்போது, சமூக ஊடகங்களிலோ அல்லது வேறு எந்த ஊடகத்திலோ இந்த வழக்கு, தனது தரப்பு வாதம் அல்லது புகார்தாரரின் குடும்பம் குறித்துப் பதிவிடவோ, வெளியிடவோ அல்லது விவாதிக்கவோ கூடாது என்பது உள்ளிட்ட பல நிபந்தனைகளை நீதிமன்றம் விதித்திருந்தது.
மேலும், புகார்தாரர், அவரது மகள் அல்லது சாட்சிகள் ஆகியோரைத் தொடர்பு கொள்ளவோ அல்லது வழக்கின் ஆதாரங்களில் தலையிடவோ கூடாது என்றும் அவருக்கு உத்தரவிடப்பட்டிருந்தது.
இந்த நிலையில், சுவதந்திர பரத்வாஜுக்கு வழங்கப்பட்ட இடைக்கால ஜாமீன் நிறைவடைந்த நிலையில், இந்த வழக்கு இன்று விசாரிக்கப்பட்டது. அவரது நடத்தை கண்காணிக்கப்பட்டதையடுத்து, தில்லி நீதிமன்றம் அவருக்கு இன்று ஜாமீன் வழங்கி உத்தரவிட்டுள்ளது. விரிவான ஜாமீன் உத்தரவுக்கான நகல் இன்னும் வெளியாகவில்லை.
வழக்கு என்ன?
ஜந்தர் மந்தரில் சிஜேபி போராட்டத்தின்போது சிஜேபி அமைப்பைச் சேர்ந்த நிஷு ஆசாத் என்பவரின் தந்தையான சஞ்சய் குமாரைத் தாக்கிய இந்துத்துவ ஆதரவாளரும் சமூக ஊடகப் பிரபலமுமான சுவதந்திர பரத்வாஜ் மீது நடவடிக்கை கோரி கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சி ஆதரவாளர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
நாடாளுமன்ற வீதியின் காவல் நிலையத்திற்கு அருகே சிஜேபியினர், பரத்வாஜ் மீது கடுமையான நடவடிக்கை கோரி போராட்டம் நடத்தினர். இதையடுத்து, புலந்த்ஷஹரில் செப். 4ல் பரத்வாஜ் கைது செய்யப்பட்டார்.
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