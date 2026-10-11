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குவஹாத்தியில் ரூ.43 கோடி மதிப்புள்ள போதைப்பொருள்கள் பறிமுதல்: கடத்தல்காரர்கள் 2 பேர் கைது

அஸ்ஸாம் மாநிலம் குவஹாத்தியில் ரூ.43 கோடி மதிப்பிலான போதைப்பொருள்கள் மற்றும் மாத்திரைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டிருப்பது குறித்து...

NCB Seizes Drugs Worth Rs.43 Crore in Guwahati

குவஹாத்தியில் ரூ.43 கோடி மதிப்புள்ள போதைப்பொருள்கள் பறிமுதல் கடத்தி வந்த லாரி மற்றும் கைது செய்யப்பட்டுள்ள 2 பேர் - எக்ஸ்

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அஸ்ஸாம் மாநிலம் குவஹாத்தியில் ரூ.43 கோடி மதிப்பிலான போதைப்பொருள்கள் மற்றும் மாத்திரைகள் காவல் துறையினரால் பறிமுதல் செய்யப்பட்டிருப்பது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. போதைப்பொருள்கள் கடத்தில் ஈடுபட்டு 2 பேரை போலீசார் கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

இது குறித்து போதைப்பொருள் தடுப்பு அதிரடிப் படை தரப்பில் தெரிவித்துள்ளதாவது:

மியான்மரில் இருந்து அஸ்ஸாம் மாநிலம், குவஹாத்திக்கு போதைப்பொருள்கள் கடத்தப்படுவதாக வந்த ரகசிய தகவலை அடுத்து மாநில காவல் படைகள், போதைப்பொருள் தடுப்பு அதிரடிப் படைகள், அஸ்ஸாம் ரைபிள்ஸ், எல்லைப் பாதுகாப்புப் படை, மத்திய ரிசர்வ் காவல் படை, சுங்கத்துறையினர் இணைந்து தீவிர வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.

இந்த சோதனையின் போது 2 லாரியில் ரூ. 43 கோடி மதிப்பிலான போதைப்பொருள்கள் ஏற்றி வந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இதுதொடர்பாக கடத்தல்காரர்கள் 2 பேரை போலீசார் கைது விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

பறிமுதல் செய்யப்பட்ட போதைப்பொருள்கள் மியான்மரில் இருந்து வந்தது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், போதைப்பொருள் கடத்தல் வலையமைப்பின் சர்வதேச விநியோகஸ்தர்கள், உள்நாட்டு விற்பனையாளர்கள் மற்றும் இது தொடர்பானவர்களை அடையாளம் காணும் பணியில் தீவிரமாக இறங்கியுள்ளோம் என கூறப்பட்டுள்ளது.

மேலும், போதைப்பொருள் கடத்தலின் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட மற்றும் எல்லைத் தாண்டிய தன்மையை எடுத்துரைத்த என்சிபி, மாநில காவல் படைகள், போதைப்பொருள் தடுப்பு அதிரடிப் படைகள், அசாம் ரைபிள்ஸ், எல்லைப் பாதுகாப்புப் படை, மத்திய ரிசர்வ் காவல் படை, சஷஸ்திர சீமா பல், சுங்கத்துறை, வருவாய் புலனாய்வு இயக்குநரகம், தேசிய புலனாய்வு முகமை, அமலாக்க இயக்குநரகம் மற்றும் பிற முகமைகளுடன் உளவுத் தகவல்களைப் பகிர்வதையும் ஒருங்கிணைந்த நடவடிக்கைகளையும் தொடர்ந்து வலுப்படுத்தி வருவதாக தெரிவித்துள்ளது.

2047-க்குள் வளர்ச்சியடைந்த இந்தியா என்ற இலக்கை அடைய, போதையற்ற இளைய சமுதாயம் மிகவும் அவசியமானது என்ற பிரதமர் மோடியின் நோக்கத்தின் அடிப்படையில், 2029-க்குள் இந்தியாவை போதைப்பொருள் இல்லாத நாடாக மாற்றுவதற்கான உறுதிப்பாட்டை என்சிபி மீண்டும் வலியுறுத்தியுள்ளது.

The Narcotics Control Bureau (NCB), Guwahati Zonal Unit, has seized more than 53 kilograms of methamphetamine and WY tablets, with an estimated illicit market value of around 43 crore rupees.

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