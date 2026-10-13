தெலங்கானா: 3 ஆண்டுகளாகச் சேமித்த 10 ரூபாய் நாணயங்களைக் கொடுத்து இருசக்கர வாகனம் வாங்கிய நபர்!
தெலங்கானாவில் 3 ஆண்டுகளாகச் சேமித்த 10 ரூபாய் நாணயங்களைக் கொடுத்து இருசக்கர வாகனம் வாங்கிய நபர் பற்றி...
இருசக்கர வாகனம் - Photo grab X video
தெலங்கானாவில் 3 ஆண்டுகளாகச் சேமித்த 10 ரூபாய் நாணயங்களைக்கொண்டு நபர் ஒருவர் இருசக்கர வாகனத்தை வாங்கியுள்ளார்.
தெலங்கானா மாநிலம், லக்ஸெட்டிபேட்டைச் சேர்ந்தவர் பி. ரவி ஜோசப். இவர், தனது குடும்பத்திற்குப் பயனுள்ள ஒன்றை வாங்க வேண்டும் என்ற நோக்கில், மளிகைப் பொருட்கள் வாங்குவது போன்ற அன்றாடப் பரிவர்த்தனைகளின்போது கிடைத்த 10 ரூபாய் நாணயங்களைச் சேமித்து வந்திருக்கிறார்.
ஆரம்பத்தில் இவரது இந்த யோசனையின் மீது குடும்பத்தினருக்கு நம்பிக்கை வரவில்லை என்றாலும், நாளடைவில் அவர்கள் ஆதரவு அளிக்கத் தொடங்கினர். இதையடுத்து, மூன்றாண்டுகளாகத் தான் சேமித்த 10 ரூபாய் நாணயங்களைக் கொடுத்து, ரூ. 1.23 லட்சம் மதிப்பிலான இருசக்கர வாகனத்தை ரவி ஜோசப் வாங்கியுள்ளார்.
"எனது பழைய வாகனத்தில் அடிக்கடி கோளாறுகள் ஏற்பட்டதாலேயே புதிய இருசக்கர வாகனத்தை வாங்க முடிவு செய்தேன்" என்று ரவி ஜோசப் கூறினார்.
இருசக்கர வாகனத்திற்கான தொகையை நாணயங்களாக ஏற்றுக்கொள்வார்களா என்று அறிந்துகொள்ள ரவி ஜோசப் சுமார் 15 நாட்களுக்கு முன்பே தங்களை அணுகியதாகச் ஷோரூம் மேலாளர் தெரிவித்தார். அதற்குத் தாங்கள் சம்மதம் தெரிவித்ததாகவும் அவர் கூறினார்.
பின்னர், ரவி ஜோசப் ரூ. 1.23 லட்சம் மதிப்பிலான 10 ரூபாய் நாணயங்களைச் ஷோரூமுக்குக் கொண்டுவந்து கொடுத்துத் தனக்கான இருசக்கர வாகனத்தைப் பெற்றுக்கொண்டதாக மேலாளர் மேலும் தெரிவித்தார்.
Summary
A man in Telangana's Mancherial district bought a Honda Activa scooter worth Rs 1.23 lakh with Rs 10 coins he had saved over three years.
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