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ஒர்னாப் புயல்: மத்திய குழுவை அனுப்பக் கோரி அமித் ஷாவுக்கு சந்திரபாபு நாயுடு கடிதம்

ஒர்னாப் புயலால் ஏற்பட்ட சேதங்களை மதிப்பிட மத்திய குழுவை அனுப்பக் கோரி, அமித் ஷாவுக்கு சந்திரபாபு நாயுடு கடிதம் எழுதியுள்ளது குறித்து...

Chandrababu Naidu's letter to Amit Shah.

அமித் ஷாவுக்கு சந்திரபாபு நாயுடு கடிதம். - கோப்புப்படம்

Updated On :

ஒர்னாப் புயலால் ஏற்பட்ட சேதங்களை மதிப்பிட மத்திய குழுவை அனுப்பக் கோரி, உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவுக்கு ஆந்திர முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடு புதன்கிழமை (அக். 28) கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

வங்கக் கடலில் உருவான ‘ஒர்னாப்’ புயல், ஆந்திரத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை நள்ளிரவில் கரையைக் கடக்கத் தொடங்கி புதன்கிழமை (அக். 28) அதிகாலையில் கரையைக் கடந்துள்ளது.

இந்தப் புயலால் ஆந்திரம், ஒடிசா மற்றும் ஜார்க்கண்ட் ஆகிய மாநிலங்களில் கனமழை பெய்து வரும் நிலையில், ஆந்திரத்தின் கடலோர மாவட்டங்களில் கடுமையான பாதிப்புகள் ஏற்பட்டுள்ளன.

இதைத் தொடர்ந்து, தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படை மற்றும் பிற மத்திய அமைப்புகளின் ஆதரவைத் தொடரவும் புயலால் ஏற்பட்டுள்ள சேதங்களை மதிப்பிட, மத்திய குழுவை நியமிக்கவும் மத்திய அமைச்சர் அமித் ஷாவை ஆந்திர முதல்வர் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

முதற்கட்ட மதிப்பீட்டின்படி, ஆந்திரத்தில் சுமார் 70,900 ஹெக்டேர் நெற்பயிர்களும் 10,450 ஹெக்டேர் தோட்டக்கலை பயிர்களும் வெள்ளத்தில் மூழ்கி சேதமடைந்துள்ளன.

இந்த நிலையில், மின்சாரம் மற்றும் குடிநீர் விநியோகத்தை மீட்டெடுப்பது, சாலைகளைச் சீரமைப்பது போன்ற மீட்புப் பணிகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Andhra Pradesh Chief Minister Chandrababu Naidu wrote a letter to Union Home Minister Amit Shah on Wednesday (Oct. 28), requesting that a team be sent by the Central government to assess the damage caused by Cyclone Ornap.

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