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கொள்கையில் உறுதியாக இருங்கள்! காங்கிரஸ் நிர்வாகிகளுக்கு ராகுல் வேண்டுகோள்!

மகாராஷ்டிரத்தின் அடுத்தக்கட்ட நகர்வு பற்றி கட்சி நிர்வாகிகளுடன் ராகுல் கலந்துரையாடியது பற்றி..

Rahul in Nashik

ராகுல் காந்தி - X

Published On :2 செப்டம்பர் 2026, 3:44 pm IST

நாசிக்கில் உள்ள கட்சியின் மகாராஷ்டிர மாநிலப் பிரிவு நிர்வாகிகளை மூத்த காங்கிரஸ் தலைவரான ராகுல் காந்தி இன்று சந்தித்துப் பேசினார்.

கட்சி அமைப்பு ரீதியான மறுசீரமைப்புப் பணிகளில் பங்கேற்பதற்காக நாசிக் நகருக்கு வருகை தந்துள்ள ராகுல் காந்தியை, கட்சித் தலைவர்கள் வரவேற்றனர்.

ராகுல் காந்தி மாநிலத்தின் மூத்த காங்கிரஸ் தலைவர்களைச் சந்தித்ததாகக் கட்சியின் நிர்வாகி ஒருவர் தெரிவித்தார்.

இதுதொடர்பாக காங்கிரஸ் செயற்குழு உறுப்பினர் ஆரிஃப் நசீம் கான் கூறுகையில்,

மகாராஷ்டிர காங்கிரஸ் மாவட்டத் தலைவர்களுக்குக் கடந்த எட்டு முதல் 10 நாள்களாகப் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு வருகின்றது. இன்றோடு நிறைவடையும் இந்தப் பயிற்சி முகாமில் பங்கேற்க ராகுல் காந்தி வருகை தந்துள்ளார்.

புதிதாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அனைத்து மாவட்டத் தலைவர்களையும், அவர்களின் குடும்பத்தினரையும் ராகுல் சந்தித்தார்.

காங்கிரஸ் கட்சியின் கொள்கையில் உறுதியாக இருக்கவும், மக்களுக்கு நீதி கிடைப்பதை உறுதி செய்யப் போராடவும் அவர் வலியுறுத்தினார் என்று அவர் கூறினார்.

முன்னதாக, நாசிக் மேயர் ஹிம்கௌரி அஹேர்-அடகே உள்பட பாஜக தலைவர்கள் மற்றும் ஆதரவாளர்கள் ராகுலின் வருகைக்கு எதிராகப் போராட்ட ஊர்வலம் நடத்தினர். நாடாளுமன்றம் மற்றும் மாநிலச் சட்டப்பேரவைகளில் பெண்களுக்குப் பிரதிநிதித்துவம் அளிப்பதை அவரது கட்சி எதிர்ப்பதாக அவர்கள் குற்றம் சாட்டினர்.

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