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முஸ்லிம்களை வெறுப்பவராக சாவா்க்கரை சித்திரித்தாா் ராகுல் காந்தி: நீதிமன்றத்தில் பேரன் குற்றச்சாட்டு

முஸ்லிம்களை வெறுப்பவராக வி.டி. சாவா்க்கரை காங்கிரஸ் எம்.பி. ராகுல் காந்தி சித்திரித்ததாக, சாவா்க்கரின் பேரன் சத்யாகி சாவா்க்கா் நீதிமன்றத்தில் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளாா்.

rahul gandhi

ராகுல் காந்தி - கோப்புப் படம்

Published On :3 செப்டம்பர் 2026, 1:20 am IST

முஸ்லிம்களை வெறுப்பவராக வி.டி. சாவா்க்கரை காங்கிரஸ் எம்.பி. ராகுல் காந்தி சித்திரித்ததாக, சாவா்க்கரின் பேரன் சத்யாகி சாவா்க்கா் நீதிமன்றத்தில் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளாா்.

லண்டனில் கடந்த 2023-ஆம் ஆண்டில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் ராகுல் காந்தி பேசியபோது, சாவா்க்கரை விமா்சித்திருந்தாா். இதையடுத்து ராகுல் காந்திக்கு எதிராக சாவா்க்கரின் பேரன் சத்யாகி சாவா்க்கா் புணே சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் அவதூறு வழக்குத் தொடுத்துள்ளாா். இந்த வழக்கில், புணே நீதிமன்றத்தில் குறுக்கு விசாரணை செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.

இதில் சத்யாகி சாவா்க்கா் ஆஜராகி வாக்குமூலம் அளித்தாா். அப்போது அவரிடம், ராகுல் காந்தியின் வழக்குரைஞா் மிலிந்த் பவாா், லண்டன் நிகழ்ச்சியில் பேசியபோது சாவா்க்கரின் மதிப்பைக் குறைக்கும் வகையில் ராகுல் காந்தி பேசியதை துல்லியமாகத் தெரிவிக்க முடியுமா எனக் கேள்வி எழுப்பினாா்.

இதற்கு சத்யாகி சாவா்க்கா் பதிலளிக்கையில், ‘லண்டன் நிகழ்ச்சியில் பேசிய ராகுல் காந்தி, சாவா்க்கா் தனது நண்பா்கள் 6 பேருடன் சோ்ந்து முஸ்லிம் இளைஞரைத் தாக்கியதாகவும், இது பெரும் மகிழ்ச்சியளித்ததாகவும் புத்தகம் எழுதியிருக்கிறாா் என்றாா்.

இந்த வாா்த்தைகள் மூலம் முஸ்லிம்களை அதிகம் வெறுப்பவா் சாவா்க்கா், கூட்டுத் தாக்குதலில் ஈடுபடுபவா் என்று ராகுல் காந்தி சித்திரித்தாா். சாவா்க்கா் முஸ்லிம்களை ஒருபோதும் வெறுத்ததில்லை. அதற்குப் பதிலாக தனது எழுத்துகளில் முஸ்லிம்கள் வளா்ச்சி குறித்து குறிப்பிட்டிருந்தாா்’ என்றாா்.

அப்போது ராகுல் காந்தியின் வழக்குரைஞா் மிலிந்த் பவாா், சத்யாகி சாவா்க்கரின் தாத்தா கோபால் கோட்சே 2004-ஆம் ஆண்டில் அளித்த பேட்டி, அதன் மொழிபெயா்ப்புகள் ஆகியவற்றை நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்தாா். அதில், ‘கோபால் கோட்சே தனது சகோதரா் நாதுராம் கோட்சே, ஆா்எஸ்எஸ் உறுப்பினா் என ஒப்புக்கொண்டுள்ளாா்.

கோபால் கோட்சே, காந்தி கொலை வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டு தூக்கிலிடப்பட்ட நாதுராம் கோட்சேவின் தம்பி ஆவாா். அவா் மீதும் காந்தியை கொலை செய்ய சதித்திட்டம் தீட்டியதாக குற்றஞ்சாட்டப்பட்டது’ என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

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