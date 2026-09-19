The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
கலவையான போக்கில் இந்திய பங்குச் சந்தை: சென்செக்ஸ் சரிவு; நிஃப்டி உயர்வு!!டாடா சன்ஸ் நிர்வாகக் குழு மோதல்: டாடா குழுமப் பங்குகள் கடும் சரிவு!மே.வங்க இடைத்தேர்தல்! மமதா ஆதரவளித்த சில மணிநேரத்தில் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் கைது! மும்மொழிக் கொள்கையைத் திணிக்கும் நவோதயா பள்ளிகள் வேண்டாம்: உதயநிதி இடைத்தேர்தலில் யாருக்கும் ஆதரவில்லை: அன்புமணி கொளத்தூர் எம்எல்ஏ வி.எஸ். பாபு உடல் நிலையில் முன்னேற்றம்: மருத்துவமனை அறிக்கைதாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டம்: செப்.28-ல் தொடங்கி வைக்கிறார் முதல்வர் விஜய்! பாகிஸ்தானில் தொடரும் அவலம்! மசூதி அருகே வெடிகுண்டு தாக்குதலில் 15 பேர் பலி! பெண் என்பதால் வேலை மறுப்பு! 63 வயது பெண்ணுக்கு ரூ. 12 லட்சம் இழப்பீடு! இந்தியன் ஆயிலுக்கு உத்தரவு! தமிழக மீனவர்கள் 11 பேர் விடுதலை: இலங்கை நீதிமன்றம் உத்தரவு

ரூ. 2 கோடி பிணைத்தொகை கேட்டு கடத்தல் வழக்கு: பெங்களூரில் தேடப்பட்ட நபா் கைது

தில்லியைச் சோ்ந்த பழைய பொருள்கள் வியாபாரியை கடத்தி ரூ.2 கோடி கேட்ட வழக்கில் தலைமறைவாக இருந்த 24 வயது நபா், பெங்களூரில் கைது செய்யப்பட்டதாக காவல் துறையினா் வியாழக்கிழமை தெரிவித்தனா்.

கோப்புப் படம்

Published On :

தில்லியைச் சோ்ந்த பழைய பொருள்கள் வியாபாரியை கடத்தி ரூ.2 கோடி கேட்ட வழக்கில் தலைமறைவாக இருந்த 24 வயது நபா், பெங்களூரில் கைது செய்யப்பட்டதாக காவல் துறையினா் வியாழக்கிழமை தெரிவித்தனா்.

இதுகுறித்து காவல் துறையினா் மேலும் கூறியதாவது: நொமான் என்பவா் தனது கூட்டாளிகளான பூறா, வாமிக் ஆகியோருடன் சோ்ந்து, பழைய பொருள்கள் வியாபாரி ஒருவா் தொழிற்சாலைக்குச் சென்று கொண்டிருந்தபோது அவரைக் கடத்தி, விடுவிக்க ரூ.2 கோடி கேட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. இதுதொடா்பாக ஜன.3-ஆம் தேதி வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது.

இந்த வழக்கில் பூறா, வாமிக் ஆகியோா் ஏற்கெனவே கைது செய்யப்பட்ட நிலையில், நொமான் தொடா்ந்து தலைமறைவாக இருந்தாா். இதையடுத்து அவரைக் கைது செய்வதற்கு வழிவகுக்கும் தகவல் அளிப்பவா்களுக்கு ரூ.20,000 வெகுமதி அறிவிக்கப்பட்டது.

நொமானைத் தேடுவதற்காக தனிப்படை அமைக்கப்பட்டு, கிடைத்த தகவலாளா்கள் மூலம் நொமான் தனது அடையாளத்தை மறைத்துக் கொண்டு பெங்களூருக்கு சென்று அங்குள்ள சலூன் ஒன்றில் பணியாற்றி வந்தது தெரியவந்தது.

அவா் தொடா்ந்து இருப்பிடத்தை மாற்றிக் கொண்டும், தனது அடையாளத்தை மறைத்துக் கொண்டும் காவல் துறையிடம் சிக்காமல் இருந்ததால், தலைமறைவு குற்றவாளியாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்தாா்.

இதையடுத்து காவல் துறையினா் பெங்களூருக்குச் சென்று, அவா் இருப்பதாக சந்தேகிக்கப்பட்ட இடத்தில் ரகசியமாகக் கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டனா். செப்.11-ஆம் தேதி பெங்களூரில் உள்ள சலூன் ஒன்றில் நொமான் கைது செய்யப்பட்டாா். பின்னா் அவரது கைது குறித்து ஷாகீன் பாக் காவல் நிலையத்துக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது.

நொமான் 12-ஆம் வகுப்பு வரை படித்துள்ளாா். மேலும், முடிதிருத்தம் மற்றும் அழகுக்கலைப் பயிற்சி பெற்றுள்ளாா். தலைமறைவாக இருந்த காலத்தில் பெங்களூரில் உள்ள சலூன் ஒன்றில் மேலாளராகப் பணியாற்றியதாகவும், அவா் பயிற்சி பெற்ற முடிதிருத்துநா் என்றும் தெரியவந்தது. கடத்தல் தொடா்புடைய அனைவரின் பங்கு குறித்து தொடா்ந்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது என காவல் துறையினா் தெரிவித்தனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

11 ஆண்டுகளாக தலைமறைவு: ரூ.50 லட்சம் கொள்ளை வழக்கில் தேடப்பட்டவா் கைது

11 ஆண்டுகளாக தலைமறைவு: ரூ.50 லட்சம் கொள்ளை வழக்கில் தேடப்பட்டவா் கைது

2021 கொலை முயற்சி வழக்கில் தேடப்பட்ட நபா் கைது

2021 கொலை முயற்சி வழக்கில் தேடப்பட்ட நபா் கைது

ஹோட்டலின் 4-ஆவது மாடியில் இருந்து குதித்த நபா் உயிரிழப்பு

ஹோட்டலின் 4-ஆவது மாடியில் இருந்து குதித்த நபா் உயிரிழப்பு

ரூ. 700 கடன் தகராறு: சகோதரா் குத்திக்கொலை; 3 போ் கைது

ரூ. 700 கடன் தகராறு: சகோதரா் குத்திக்கொலை; 3 போ் கைது

விடியோக்கள்

வெளியானது சிக்மா படத்தின் டிரைலர்!

வெளியானது சிக்மா படத்தின் டிரைலர்!

Enna Vilai movie review | Karunas |Nimisha | Sam CS | Sajeev Pazhoor

Enna Vilai movie review | Karunas |Nimisha | Sam CS | Sajeev Pazhoor