மே. வங்க இடைத்தேர்தல்: காங்கிரஸ் வேட்பாளர் சிறையில் அடைப்பு!
மேற்கு வங்க இடைத்தேர்தலில் நந்திகிராம் தொகுதியில் போட்டியிட்ட காங்கிரஸ் வேட்பாளர் மிலன் பிரதான் சிறையில் அடைக்கப்பட்டது குறித்து...
சிறையில் அடைக்கப்பட்ட காங்கிரஸ் வேட்பாளர் மிலன் பிரதான். - கோப்புப் படம்
மேற்கு வங்க இடைத்தேர்தலில் நந்திகிராம் தொகுதியில் போட்டியிட்ட காங்கிரஸ் வேட்பாளர் மிலன் பிரதான் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார்.
மேற்கு வங்கத்தில், மமதா பானர்ஜி தலைமையிலான திரிணமூஸ் காங்கிரஸ் கட்சிக்குள் ஏற்பட்ட பிளவைத் தொடர்ந்து, நடைபெறவுள்ள நந்திகிராம் மற்றும் ரெஜிநகர் தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடுவதற்கு அக்கட்சியின் சின்னம் மற்றும் பெயரைத் தேர்தல் ஆணையம் முடக்கியுள்ளது.
இதனைத் தொடர்ந்து, மமதா பானர்ஜி பிரிவுக்கு ‘மமதா அனைத்திந்திய திரிணமூல் காங்கிரஸ்’ எனும் பெயரும், கால்பந்து வீரர் சின்னமும் ஒதுக்கப்பட்டன.
மமதா அணியின் சார்பில் நந்திகிராமில் களமிறக்கப்பட்ட வேட்பாளர் சஞ்சிதா பிரதான் டே தனது வேட்பு மனுவைத் திரும்பப் பெற, ரெஜிநகர் தொகுதியில் களமிறக்கப்பட்ட வேட்பாளர் ரஃபியுல் ஆலம் சௌதரி மட்டும் போட்டியிடுகிறார்.
இதையடுத்து, காங்கிரஸ் கட்சியின் சார்பில் நந்திகிராம் தொகுதியில் களமிறக்கப்பட்டுள்ள வேட்பாளர் மிலன் பிரதானுக்கு மமதா பானர்ஜி தனது ஆதரவை வழங்குவதாக அறிவித்தார்.
மமதா ஆதரவளித்த சில மணிநேரங்களில் 2007 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற நிலம் கையகப்படுத்தலுக்கு எதிரான போராட்டம் தொடர்பான வழக்கில் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் மிலன் பிரதான் கைது செய்யப்பட்டார்.
இந்த நிலையில், கைது செய்யப்பட்ட மிலன் பிரதான் வரும் அக்டோபர் 5 வரை சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார். மேலும், தேர்தல் நேரத்தில் திரிணமூல் தலைவர்கள் மற்றும் வேட்பாளர்கள் தொடர்ச்சியாக கைது செய்யப்பட்டு வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.,
Summary
Milan Pradhan, the Congress candidate who contested the by-election in the Nandigram constituency of West Bengal, has been lodged in jail.
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