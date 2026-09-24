The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
அரசு ஊழியர்களுக்கு நாளையே சம்பளம்! வங்கிகள் வேலை நிறுத்தம் எதிரொலி! திருவள்ளூர் அரசுப் பள்ளி காலை உணவில் பல்லி: 40 மாணவர்களுக்கு சிகிச்சைமதுராந்தகம், தாராபுரம் தொகுதி இடைத்தேர்தலில் தவெகவுக்கு ஆதரவு! ஜி.கே. வாசன்பாஜக முன்னாள் தலைவர் அண்ணாமலைக்கு எதிரான வழக்கு ரத்து!இடைத்தேர்தல்: ராஜிநாமா செய்தவர்கள் போட்டியிட தடை கோரிய வழக்கு தள்ளுபடி!செப். 26 முதல் காலாண்டு விடுமுறை! சிறப்பு வகுப்புகளுக்கு தடை! தமிழக அரசுஇடைத்தேர்தலில் தவெக பணப்பட்டுவாடா! தேர்தல் ஆணையத்தில் அதிமுக புகார்!அமெரிக்காவில் சீன அதிபர்: விமான நிலையம் சென்று வரவேற்றார் டிரம்ப்!ஆயுஷ்மான் பாரத் காப்பீட்டுத் திட்டத்தால் மக்களின் மருத்துவச் செலவு குறைந்தது- பிரதமா் மோடிஐ.நா.வில் மீண்டும் காஷ்மீா் பிரச்னையை எழுப்பிய துருக்கி அதிபா் டெங்கு தடுக்க பள்ளிகளில் தொடா் தூய்மைப் பணிகள்: கல்வித் துறை உத்தரவு காஷ்மீா் குறித்து இஸ்லாமிய நாடுகள் கருத்து: இந்தியா நிராகரிப்பு தடை செய்யப்பட்ட பொருள்கள் விற்பனை- அமேசான் உள்ளிட்ட இணையவழி வா்த்தக நிறுவனங்கள் மீது நடவடிக்கை கர்நாடகம்: ஆளும் காங்கிரஸ் கட்சி எம்எல்ஏ திடீர் ராஜிநாமா; தொகுதியை வறட்சிப் பகுதியாக அறிவிக்காததால் அதிருப்தி தோ்தல் ஆணையா்கள் கருத்து மோதலா? ஆணையம் விளக்கம்

மருத்துவத் துறையில் அதானி குழுமத்துடன் கைகோர்க்கும் மேற்கு வங்கம்!

நியூ டவுனில் அதிநவீன மருத்துவமனை பற்றி...

Adani Group to reshape industrial, healthcare l

அதானி குழுமத்துடன் கைகோர்க்கும் மேற்கு வங்கம் - X

Published On :

மேற்கு வங்கத்தில் தொழில் துறை, சுகாதாரத் துறைகளை மறுசீரமைத்து மேம்படுத்தும் நோக்கில், மாநில அரசு அதானி குழுமத்துடன் இணைந்து பணியாற்றி வருவதாக அம்மாநில முதல்வர் சுவேந்து அதிகாரி தெரிவித்தார்.

கொல்கத்தாவுக்கு அருகிலுள்ள நியூ டவுன் பகுதியில் அதானி குழுமத்தால் கட்டப்படவுள்ள 2,000 படுக்கை வசதி கொண்ட மருத்துவமனைக்கு முதல்வரும், அதானி குழுமத் தலைவர் கௌதம் அதானியும் இணைந்து அடிக்கல் நாட்டினர்.

கடந்த மே மாதம் பதவியேற்ற பிறகு, மாநிலத்தில் முதலீடு செய்யுமாறு அதானியிடம் தான் கோரிக்கை விடுத்ததாகவும், அதற்குப் பதிலளிக்கும் விதமாகச் சில மாதங்களிலேயே அதானி குழுமம் இந்தச் சுகாதாரத் திட்டத்தை அறிவித்ததாகவும் முதல்வர் குறிப்பிட்டார்.

அதேபோன்று, மாநிலத்தின் தொழில்துறையை மீட்டெடுக்க உதவுமாறு அதானியிடம் வலியுறுத்தியதாகவும், அதற்கு அவர் முழுமையான ஒத்துழைப்பு அளிப்பதாக உறுதியளித்தார்.

நியூ டவுன் பகுதியில் நவீன சுகாதார வசதி ஒன்றை அமைப்பதில் நாங்கள் மிகுந்த ஆர்வம் கொண்டிருப்பதாக கௌதம் அதானியிடம் கூறியிருந்தேன். இதனிடையே சில மாதங்களிலேயே, இத்திட்டத்திற்கான அடிக்கல்லை நாங்கள் மேற்கொள்கிறோம் என்று அவர் தெரிவித்தார்.

இந்த மருத்துவமனையில் உள்ள மொத்த படுக்கை வசதிகளில் பாதியை, பொருளாதார ரீதியாகப் பின்தங்கிய பிரிவினருக்காக இலவசமாக ஒதுக்கீடு செய்யவுள்ளதாகவும் அவர் கூறினார்.

இது ஒரு வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க நாள். எதிர்காலத்தில் இது நவீன உயர்தர சிறப்பு மருத்துவமனையாகவும், மருத்துவக் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சிக்கான மையமாகவும் திகழும். மேலும், எதிர்கால மருத்துவர்களுக்குப் பயிற்சி அளிக்கவும், கிழக்கு, வடகிழக்கு பிராந்தியங்கள் பயனடையவும் உதவும் என்று அவர் கூறினார்.

மாணவர்களுக்கான தங்கும் வசதிகள், விடுதிகள், பணியாளர் குடியிருப்புகள் ஆகியவற்றுடன் மேம்பட்ட உள்கட்டமைப்பு மற்றும் பயன்பாட்டு வசதிகளையும் கொண்ட ஒரு முழுமையான ஒருங்கிணைந்த சுகாதார நகரமாக இந்த வளாகம் காலப்போக்கில் வளர்ச்சியடையும்.

வடகிழக்கு மாநிலங்கள் மற்றும் அண்டை நாடுகளிலிருந்து மருத்துவச் சுற்றுலாப் பயணிகளை ஈர்க்கும் வகையிலும் இந்த வசதி அமையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுவதாக அவர் கூறினார்.

மருத்துவமனைத் திட்டத்தைத் தாண்டி, பாரம்பரியமிக்க 'ரைட்டர்ஸ் பில்டிங்ஸ்' கட்டடத்தைப் புதுப்பிப்பதிலும், மாநிலத்தின் மிகப்பெரிய திருவிழாவான துர்கா பூஜையுடனான தொடர்பிலும் அதானி குழுமம் மேற்கு வங்கத்துடன் இணைந்து செயல்பட்டு வருவதாக முதல்வர் சுட்டிக்காட்டினார்.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

உ.பி., உத்தரகண்ட், மேற்கு வங்கம்: 12 மாநிலங்களவை இடங்களுக்கு அக்.16-இல் தோ்தல்

உ.பி., உத்தரகண்ட், மேற்கு வங்கம்: 12 மாநிலங்களவை இடங்களுக்கு அக்.16-இல் தோ்தல்

பிகார், மேற்கு வங்கம், சிக்கிம், கேரளத்தில் இன்று கனமழைக்கு வாய்ப்பு

பிகார், மேற்கு வங்கம், சிக்கிம், கேரளத்தில் இன்று கனமழைக்கு வாய்ப்பு

13.9.1976: பள்ளிகளில் விளையாட்டு கட்டாய பாடமாகும் - மத்ய மந்திரி அறிவிப்பு

13.9.1976: பள்ளிகளில் விளையாட்டு கட்டாய பாடமாகும் - மத்ய மந்திரி அறிவிப்பு

கே.என். நேரு வீட்டில் சோதனை: எந்தவிதமான பழிவாங்கும் நடவடிக்கையும் இல்லை! நிர்மல் குமார்

கே.என். நேரு வீட்டில் சோதனை: எந்தவிதமான பழிவாங்கும் நடவடிக்கையும் இல்லை! நிர்மல் குமார்

விடியோக்கள்

”திமுக - அதிமுக இணைந்து ஒரே வேட்பாளர்!” அமைச்சர் நிர்மல் குமார் | TVK | DMK | ADMK

”திமுக - அதிமுக இணைந்து ஒரே வேட்பாளர்!” அமைச்சர் நிர்மல் குமார் | TVK | DMK | ADMK

5 வருஷம் தூக்கம் இல்லை...ஆனா ? | Vanniaperumal IPS Interview | PART -1 | UPSC | Civil Service

5 வருஷம் தூக்கம் இல்லை...ஆனா ? | Vanniaperumal IPS Interview | PART -1 | UPSC | Civil Service