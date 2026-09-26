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மத்திய இடைநிலைக் கல்வி வாரியத்துக்குப் புதிய தலைவா் நியமனம்

மத்திய இடைநிலைக் கல்வி வாரியத்தின் (சிபிஎஸ்இ) புதிய தலைவராக மூத்த ஐஏஎஸ் அதிகாரி மன்தீப் கே.பண்டாரி வெள்ளிக்கிழமை நியமிக்கப்பட்டாா்.

மன்தீப் கே. பண்டாரி

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மத்திய இடைநிலைக் கல்வி வாரியத்தின் (சிபிஎஸ்இ) புதிய தலைவராக மூத்த ஐஏஎஸ் அதிகாரி மன்தீப் கே.பண்டாரி வெள்ளிக்கிழமை நியமிக்கப்பட்டாா்.

நிகழாண்டு நடைபெற்ற சிபிஎஸ்இ 12-ஆம் வகுப்பு பொதுத் தோ்வு விடைத்தாள்கள் திரையில் மதிப்பீடு செய்யப்பட்டதில் எழுந்த குளறுபடிகள் காரணமாக சிபிஎஸ்இ தலைவராக இருந்த ராகுல் சிங் மாற்றப்பட்டு மூத்த ஐஏஎஸ் அதிகாரி லோகண்டே பிரசாந்த் சீதாராமனுக்கு கடந்த ஜூன் 2-ஆம் தேதி கூடுதல் பொறுப்பு வழங்கப்பட்டது. அதன் பிறகு ஜூலை 2-ஆம் தேதி மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்தின் கூடுதல் செயலராகவும் சீதாராம் நியமிக்கப்பட்டாா்.

இந்நிலையில், சிபிஎஸ்இயின் புதிய தலைவராக மன்தீப் கே.பண்டாரியை நியமிக்க மத்திய அமைச்சக நியமனக் குழு வெள்ளிக்கிழமை ஒப்புதல் அளித்தது.

2001 பிரிவு ஐஏஎஸ் அதிகாரியான மன்தீப் பண்டாரி தற்போது ஜம்மு-காஷ்மீா் துணைநிலை ஆளுநரின் முதன்மைச் செயலராகப் பணியாற்றி வருகிறாா்.

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