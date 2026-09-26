ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள்: பதக்கம் வென்ற விதர்சாவின் வீட்டிற்குச் சென்று வாழ்த்திய பிரியங்கா காந்தி
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்ற விதர்சா வினோத்தின் நேரில் சென்று வாழ்த்திய பிரியங்கா காந்தி பற்றி....
வெள்ளிப் பதக்கம் வென்ற வீராங்கனைகள்.
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்ற விதர்சா வினோத்தின் வீட்டிற்கு நேரில் சென்ற காங்கிரஸ் தலைவர் பிரியங்கா காந்தி, அவருக்கு வாழ்த்துத் தெரிவித்தார்.
கேரள மாநிலம், மலப்புறத்திலிருந்து தனது வயநாடு தொகுதிக்குச் செல்லும் வழியில், விதர்சாவின் வீட்டிற்கு காங்கிரஸ் தலைவர் பிரியங்கா காந்தி சனிக்கிழமை சென்றார். அப்போது அவரது பெற்றோரான கே.டி. வினோத் மற்றும் அனிதா ஆகியோர் வரவேற்றனர்.
விதர்சா வயநாட்டிற்கும் இந்தியாவிற்கும் பெருமை சேர்த்துள்ளதாக குறிப்பிட்ட பிரியங்கா காந்தி, எதிர்காலத்தில் அவர் மேலும் பல சாதனைகளைப் படைக்க வாழ்த்தினார்.
மேலும், இந்த இளம் விளையாட்டு வீராங்கனை ஒலிம்பிக் போட்டிகளை இலக்காகக் கொள்ள வேண்டும் என்று அவரது பெற்றோரிடம் பிரியங்கா காந்தி தெரிவித்தார். இந்தப் பயணத்தின்போது, மாநில வேளாண் துறை அமைச்சர் டி. சித்திக் உடன் இருந்தார்.
விதர்சா, வயநாடு தொகுதியில் உள்ள திருவம்பாடியைச் சேர்ந்தவர் ஆவார்.
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் சனிக்கிழமை நடைபெற்ற மகளிருக்கான 50 மீட்டர் ரைபிள் 3 நிலைகள் குழுப் போட்டியில், திலோத்தமா சென் மற்றும் ஆஷி சௌக்சியுடன் இணைந்து விதர்சா வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
Congress leader Priyanka Gandhi Vadra on Saturday visited the home of Asian Games silver medallist Vidarsa Vinod and congratulated her on the achievement.
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