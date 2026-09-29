பிரதமராக நீடிக்க மோடிக்கு உரிமை இல்லை: கே.சி. வேணுகோபால்
நாட்டின் பிரதமராக நீடிக்க நரேந்திர மோடிக்கு தார்மீக உரிமை இல்லை என கே.சி. வேணுகோபால் பேசியது குறித்து...
கே.சி. வேணுகோபால் - கோப்புப் படம்
நாட்டின் பிரதமராக நீடிக்க நரேந்திர மோடிக்கு தார்மீக உரிமை இல்லை என காங்கிரஸ் பொதுச்செயலாளர் கே.சி. வேணுகோபால் இன்று (செப். 29) விமர்சித்தார்.
இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தில் வாக்காளர் பட்டியல் முறைகேடுகள் நடைபெற்றுள்ளதாக குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்த நிலையில், அவர் இவ்வாறு குறிப்பிட்டார்.
தில்லியில் செய்தியாளர்களுடன் கே.சி. வேணுகோபால் பேசியதாவது:
''இது அவரது மேலதிகாரிகளின் தெளிவான வழிகாட்டுதலின் பேரிலேயே செய்யப்படுகிறது. இந்த நாட்டில், இரண்டு தேர்தல் ஆணையர்கள் அமைச்சரவைச் செயலாளருக்கும் கடிதம் எழுதியுள்ளனர். எனவே இது பிரதமருக்கும் தெரிந்திருக்கிறது.
இதில் தலையிடுவது பிரதமரின் தார்மீகப் பொறுப்பாகும். பிரதமர் மோடிக்கு பிரதமராகத் தொடர்ந்து நீடிப்பதற்கு தார்மீக உரிமை இல்லை என்பதே மத்திய செயற்குழுவின் கருத்தாக உள்ளது.
வாக்குத் திருட்டு பிரசாரத்தின் மூலம் இந்திய ஜனநாயகத்தின் மிக முக்கியமான பிரச்னையை கையில் எடுத்ததற்காக முழு செயற்குழுவும் ராகுல் காந்திக்கு வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்தது.
கடந்த 18-19 மாதங்களாக, தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் முற்றிலும் சமரசம் செய்துகொண்டுள்ளார் என்பதற்கான ஆதாரங்களை ராகுல் காந்தி தொடர்ந்து முன்வைத்துள்ளார்.
மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் அல்லது வாக்காளர் பட்டியல் என எதுவாக இருந்தாலும், நாட்டின் தேர்தல் முறை சிதைக்கப்பட்டுள்ளது என்றும், இவை இரண்டும் பாஜகவின் தேர்தல் வெற்றிக்காகவே வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன என்றும் அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.
நாடு முழுவதும் அமைதியான ஆர்ப்பாட்டங்கள், போராட்டங்கள் மூலம் நாடு முழுவதும் இதனைக் கொண்டுசெல்வோம்'' எனக் குறிப்பிட்டார்.
Summary
No moral right to continue as Prime Minister KC Venugopal targets PM Modi demands intervention in ECI dissent row
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.