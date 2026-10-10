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சிரி... சிரி...

டாக்டர் அதிகமா பேசாமலிருக்கிறாரே...? அவர் பில் அதிகம் பேசும்!

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'டாக்டர் அதிகமா பேசாமலிருக்கிறாரே...?'

'அவர் பில் அதிகம் பேசும்!'

-மஞ்சுதேவன், பெங்களூரு.

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'மாடு ஏன் சுரங்கப் பாதையில் போய்ப் படுக்குது?'

'அங்க தான் டிராஃபிக் தொல்லை இருக்காது!'

- பர்வதவர்த்தினி, பம்மல்.

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'தலைவர் உட்பட ஒவ்வொருத்தரா மேடையில பேசிட்டு, கீழே வந்து உட்கார்ந்துக்குறாங்களே, ஏன்?'

'கீழே கூட்டம் குறைவா இருக்கிறதால இந்த ஏற்பாடாம்!'

-செ.ந.வடிவேல், திருப்பூர்.

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'அவரு பெரிய சமையல்காரர்!'

'இருக்கலாம்... அதுக்காக முழுப் பூசணிக்காயைப் போட்டு சாம்பார் பண்றது நல்லாயில்லை!'

-தீபிகா சாரதி, சென்னை.

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'நீங்க சாப்பிடுற ஸ்வீட்டை பாதியா குறைக்கணும்!'

'மைசூர் பாகை ரெண்டு துண்டா உடைச்சி சாப்பிடவா, டாக்டர்?'

-பர்வீன் யூனுஸ், சென்னை.

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'நான் சொல்ற பொண்ணு, இருக்கிற இடமே தெரியாது, சார்!'

'பிறகு எங்கே போய்ப் பொண்ணைப் பார்க்கிறது?'

'யாருமே என்னை போலீஸ்னு நம்ப மாட்டேங்கிறாங்க..!'

'தொந்தியை டெவலப் பண்ணுங்க, சார்!'

-வி.ரேவதி, தஞ்சை.

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