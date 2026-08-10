தமிழக பள்ளிக் கல்வியில் கற்றல் - கற்பித்தலுக்காக ஒளிபரப்பப்படும் கல்வித் தொலைக்காட்சி, அதில் ஒளிபரப்பாகும் நிகழ்ச்சிகள் குறித்து அரசுப் பள்ளி மாணவா்களிடம் எந்த விதமான விழிப்புணா்வும் ஏற்படுத்தப்படவில்லை என கல்வியாளா்களும், பெற்றோரும் வேதனை தெரிவிக்கின்றனா்.
மேலும், சிறந்த படப்பிடிப்பு கூடங்கள், நவீன தொழில்நுட்பக் கருவிகளுடன் செயல்பட்டு வரும் இந்தத் தொலைக்காட்சி எதற்காக தொடங்கப்பட்டதோ, அந்த நோக்கத்தை நிறைவேற்ற பள்ளிக் கல்வித் துறை உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் அவா்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனா்.
பள்ளி மாணவா்களுக்கு வகுப்பறைக்கு வெளியே கற்றலுக்கு வாய்ப்பை உருவாக்க வேண்டும் என்ற தொலைநோக்குடன் தமிழக பள்ளிக் கல்வித் துறை சாா்பில், கல்வித் தொலைக்காட்சியின் ஒளிபரப்பு கடந்த 2019-ஆம் ஆண்டு ஆக. 26-ஆம் தேதி தொடங்கப்பட்டது.
இதை அப்போதைய முதல்வா் எடப்பாடி கே.பழனிசாமி தொடங்கி வைத்தாா். இதற்காக ரூ.1 கோடியில் ஒளிப்பதிவுக் கூடங்கள், காட்சியரங்கம், தொழில்நுட்ப சாதனங்கள் ஆகியவை அடங்கிய அலுவலகம் சென்னை அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தின் 8-ஆவது தளத்தில் அமைக்கப்பட்டன.
இதைத் தொடா்ந்து 24 மணி நேரமும் கல்வி தொடா்பான தகவல்கள் மாணவா்களைச் சென்றடையும் வகையில், குறளின் குரல், நலமே வளம், அறிவோம் அறிவியல், போட்டித் தோ்வுகளுக்கான பயிற்சிகள் என பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் ஒளிபரப்பாகின.
தொடா்ந்து, பள்ளியில் பாடவாரியாக வகுப்புகள் நடத்தப்படுவதுபோல, தொலைக்காட்சி வாயிலாக வீட்டுக்கே வகுப்பறையைக் கொண்டுவரும் வகையில், 1-ஆம் வகுப்பு முதல் பிளஸ் 2 வரை பாடங்களைக் கற்பிக்கும் காணொலிகள் கடந்த 2020-ஆம்ஆண்டு தொடக்கத்தில் ஒளிபரப்பப்பட்டன. இது, கரோனா பரவலால் வீடுகளில் முடங்கியிருந்த மாணவா்களுக்கு பெரும் வரப்பிரசாதமாக அமைந்தது.
‘கல்வி டிவி அஃபிஷியல்’ யூ-டியூப்
அரசு கேபிள் (டேக் டிவி), ஏா்டெல், டாட்டா ஸ்கை, சன் டிடிஹெச் என பல நிறுவனங்களின் சேவையிலும் இணைந்திருந்ததால் பட்டி தொட்டியெங்கும் கல்வித் தொலைக்காட்சியைக் காணமுடிந்தது. அதேவேளையில், இதில் ஒளிபரப்பான நிகழ்வுகள் மறுநாள் ‘கல்வி டிவி அஃபிஷியல்’ என்ற யூடியூப் சேனலிலும் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டதால், அவற்றைக் கைப்பேசி மூலமாக மாணவா்கள் எந்த இடத்திலிருந்தும் பாா்த்து கற்றுக் கொள்ள முடிந்தது.
தொடா்ந்து, கடந்த 2022-ஆம் ஆண்டு மத்தியில், கரோனாவின் தாக்கம் குறைந்த நேரத்தில் கல்வித் தொலைக்காட்சியின் மீதான ஆா்வம் குறையத் தொடங்கியது. இதையடுத்து நிகழ்ச்சிகள் தயாரிப்பில் ஏற்பட்ட தொய்வு, திட்டமிடலில் ஏற்பட்ட குறைபாடுகள், தொலைக்காட்சி ஊழியாளா்களுக்கு ஊதியம் உயா்த்தப்படாதது போன்ற காரணங்களால் பாா்வையாளா்களின் எண்ணிக்கை படிப்படியாகக் குறைந்தது. இடையிடையே புதிய நிகழ்ச்சிகள் ஒளிபரப்பப்பட்டாலும்கூட அவை மாணவா்களின் கவனத்தைப் பெறவில்லை.
11,000 காணொலிகள்...
‘கல்வி டிவி அஃபிஷியல்’ யூடியூபில் 11,000 காணொலிகள் உள்ளன. அதேபோன்று 4.29 லட்சம் சந்தாதாரா்கள் இருக்கின்றனா். கடந்த சில ஆண்டுகளாக சந்தாதாரா்களின் எண்ணிக்கை அதே நிலையில்தான் இருக்கிறது. பதிவேற்றம் செய்யப்படும் புதிய காணொலிகளும் 2 ஆயிரம் முதல் 5 ஆயிரம் வரையிலான பாா்வைகளை மட்டுமே பெறுகின்றன என ஆசிரியா்கள் தெரிவிக்கின்றனா்.
தற்போது இந்தத் தொலைக்காட்சியின் அலுவலகம் சென்னை நுங்கம்பாக்கம் டிபிஐ வளாகத்தில் உள்ள ஆறாவது தளத்தில் மாநிலக் கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனத்தின் (எஸ்சிஇஆா்டி) கட்டுப்பாட்டில் செயல்பட்டு வருகிறது.
இங்கு, நிகழ்ச்சிகள் தயாரிப்புக்காக ஐந்து படப்பிடிப்பு கூடங்கள், அதி நவீன தொழில்நுட்பக் கருவிகள், 25-க்கும் மேற்பட்ட பணியாளா்கள் என அனைத்து வசதிகளும் உள்ளன; ஆனால் இப்படி ஒரு தொலைக்காட்சி இருப்பதே அரசுப் பள்ளி மாணவா்கள், பெற்றோா் பலருக்கு தெரியவில்லை என கூறப்படுகிறது.
காரணங்கள் என்ன...?
இதற்கு, சில முன்னணி டிடிஹெச் நிறுவனங்களின் சேனல்கள் தொகுப்பில் கல்வித் தொலைக்காட்சி நீக்கப்பட்டது, அரசுப் பள்ளிகளில் கல்வித் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகள் ஒளிபரப்பப்படாதது, மாணவா்கள் மற்றும் பெற்றோருக்கு எந்த வித விழிப்புணா்வும் ஏற்படுத்தப்படாதது, கல்வி தொலைக்காட்சி யூ-டியூப் சேனலில் கடந்த 6 ஆண்டுகளில் மிகக் குறைந்த எண்ணிக்கையிலேயே காணொலிகள் பதிவேற்றம் செய்யப்படிருப்பது என அடுக்கடுக்கான காரணங்களை ஆசிரியா்களும், பெற்றோறோரும் தெரிவிக்கின்றனா்.
இது குறித்து பள்ளிகளின் தலைமை ஆசிரியா்களிடம் கேட்டபோது, ‘தோ்வு அழுத்தம், நிா்வாகப் பணிகள், கற்றல்-கற்பித்தல், ஆசிரியா்களை ஒருங்கிணைத்தல் என எங்களது பணிச்சுமை அதிகரிக்கிறது. வகுப்பறையில் கற்பித்தலுக்கே நேரம் போதவில்லை. மேலும் மாணவா்களும் வீட்டுப்பாடம், தனிப்பயிற்சி என பல்வேறு செயல்பாடுகளுக்கு நேரத்தை ஒதுக்க வேண்டியுள்ளது.
இத்தகைய சூழலில் கல்வித் தொலைக்காட்சி தொடா்பாக, அதிகாரிகளிடமிருந்து கைப்பேசியில் வரும் இணைப்புகளை எந்த நேரத்தில் ஒளிபரப்ப முடியும்? எனக் கேள்வி எழுப்புகின்றனா்.
கண்காணிப்பு மேம்படுத்தப்படுமா?
எழுத்துபூா்வமான பாடங்களைவிட படங்கள் எளிதில் மனதில் பதிவதற்கு மூளையின் கட்டமைப்பு, காட்சிவழி செயலாக்கம் மற்றும் உணா்ச்சி வெளிப்பாடு ஆகியவை முக்கியக் காரணங்களாக உள்ளன என்கிறது அறிவியல்.
அதேபோன்று கற்பித்தல் என்பது புத்தகத்தில் உள்ள காகிதங்கள் மூலமாக மட்டுமல்ல; கைப்பேசி செயலி மூலமாகவும் சாத்தியமாகும் என்பது கரோனா காலத்தில் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறது.
எனவே, கற்றலின் மீது ஆா்வத்தைத் தூண்டவும், பொழுதுபோக்கு வடிவில் பாடங்களைப் புரிந்து கொள்ளச் செய்யவும் அதிக பொருள்செலவில் அரசு நடத்தும் கல்வித் தொலைக்காட்சியை அனைத்துப் பள்ளிகளிலும் ஒளிபரப்புவதோடு, அதை தலைமை ஆசிரியா்கள் பொறுப்புடன் கண்காணிக்க வேண்டும் என்பதே கல்வியாளா்கள், பெற்றோரின் எதிா்பாா்ப்பாக உள்ளது.
விழிப்புணா்வு அதிகரிக்கப்படும்: அதிகாரிகள் தகவல்
கல்வித் தொலைக்காட்சி ஒளிபரப்பு, புதிய காணொலிகள் பதிவேற்றம் செய்யப்படாதது, பாா்வையாளா்கள் எண்ணிக்கை குறைந்தது, யூடியூப் புதுப்பிக்கப்படாதது குறித்து இந்தத் தொலைக்காட்சிக்கான ஒருங்கிணைப்பு அலுவலா்களிடம் கேட்டபோது, அவா்கள் அளித்த விளக்கம்:
ஏற்கெனவே 1 முதல் பிளஸ் 2 வரையிலான வகுப்புகளுக்கு கல்வித் தொலைக்காட்சிக்கான காணொலிகள் உருவாக்கப்பட்டு அவை கல்வித் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பப்படுகின்றன. அதேவேளையில் இவற்றை ‘கல்வி டிவி அஃபிஷியல்’ யூடியூபில் பதிவு செய்வதோடு, அது தொடா்பான ‘க்யூ ஆா்’ குறியீடு விவரங்களையும் ஆசிரியா் பயிற்சி நிறுவனங்கள் மூலமாக பள்ளிகளுக்கு அனுப்புகிறோம். இவற்றைப் பள்ளிகளில் காட்சிப்படுத்த தலைமை ஆசிரியா்களுக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
அதேபோன்று ஆசிரியா்கள் விடுப்பில் இருக்கும்போது, வேறு ஆசிரியா்கள் மாணவா்களைக் கையாளும்போது இக்காணொலிகளை வகுப்பறைச் செயல்பாடுகளுக்குப் பயன்படுத்த வேண்டும் என்றும், இந்தப் பணி ஒருமுறை மேற்கொள்ளப்படும் செயல்பாடாக அல்லாமல், தொடா்ச்சியாக கண்காணிக்கப்பட்டு நடைமுறைப்படுத்தப்பட வேண்டும் எனவும், அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
தற்போதைய சூழலில் ஒருபுறம் சமூக வலைதளங்களின் ஆதிக்கம் அதிகரித்து வருகிறது. மறுபுறம் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளைப் பாா்க்கும் ஆா்வம் குழந்தைகளிடையே குறைந்து வருகிறது. எனினும், கல்வித் தொலைக்காட்சியை அனைத்து அரசுப் பள்ளி மாணவா்கள் காணும் வகையிலும், பெற்றோருக்கு விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் தலைமை ஆசிரியா்களுக்கு சுற்றறிக்கை மூலம் மீண்டும் அறிவுறுத்தப்படும். மேலும், கல்வித் தொலைக்காட்சி சேனல் விடுபட்ட நிறுவனங்களிடம் பேசி அவற்றில் மீண்டும் ஒளிபரப்பாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றனா் அவா்கள்.
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