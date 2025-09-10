தங்கம் விலை: இன்றைய நிலவரம்!

சென்னை: சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை மாற்றமின்றி புதன்கிழமை (செப். 10) பவுனுக்கு ரூ. 81,200-க்கு விற்பனையாகிறது.
தங்கம் விலை தொடா்ந்து உயா்ந்து கொண்டே வருகிறது. கடந்த செப். 1-இல் பவுன் ரூ.77,640- க்கு விற்பனையானது. அதன் பின்னா், தொடா்ந்து உயா்ந்து புதிய உச்சங்களைத் தொட்டு வந்த தங்கத்தின் விலை செப். 6-இல் வரலாற்றில் முதல்முறையாக பவுன் ரூ.80,000-ஐ தாண்டி, ரூ.80,040-க்கும் விற்பனையானது.
தொடா்ந்து வாரத்தின் முதல் நாளான திங்கள்கிழமை (செப். 8) காலை தங்கம் குறைந்தும், மீண்டும் பிற்பகலுக்கு மேல் வா்த்தகம் நிறைவுபெறும் தருவாயில், மீண்டும் உயா்ந்தும் பவுன் ரூ.80,480-க்கும் விற்பனையானது.
செவ்வாய்க்கிழமை தங்கம் விலை மீண்டும் உயா்ந்துள்ளது. அதன்படி, கிராமுக்கு ரூ. 90 உயா்ந்து ரூ.10,150-க்கும் பவுனுக்கு ரூ. 720 உயா்ந்து ரூ. 81,200-க்கும் விற்பனையானது.
செப். 1 முதல் தற்போது வரை 9 நாள்களில் தங்கம் விலை ரூ.3,560 உயா்ந்திருந்த நிலையில், புதன்கிழமை தங்கம் விலையில் மாற்றமின்றி ஒரு கிராம் ரூ.10,150-க்கும் பவுன் ரூ. 81,200-க்கும் விற்பனையாகிறது.
அதேபோன்ற வெள்ளி விலையில் மாற்றமின்றி ஒரு கிராம் ரூ.140-க்கும், ஒரு கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ.1,40,000-க்கும் விற்பனையாகிறது.
