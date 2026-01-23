மின்னணு வர்த்தகம் குறித்த பயிற்சிக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்பு!

தற்போதைய செய்திகள்

தமிழக அரசின் தொழில்முனைவோர் மேம்பாடு மற்றும் புத்தாக்க நிறுவனத்தில் அளிக்கப்படும் "மின்னணு வர்த்தகம் (இ-காமர்ஸ்) குறித்த பயிற்சி"-க்கு விண்ணப்பிப்பது தொடர்பாக...
தமிழக அரசின் தொழில்முனைவோர் மேம்பாடு மற்றும் புத்தாக்க நிறுவனத்தில் அளிக்கப்படும் “மின்னணு வர்த்தகம் (இ-காமர்ஸ்) குறித்த பயிற்சி”-க்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

தமிழக அரசின் தொழில்முனைவோர் மேம்பாடு மற்றும் புத்தாக்க நிறுவனம், சென்னை சார்பில், “மின்னணு வர்த்தகம் (இ-காமர்ஸ்) குறித்த பயிற்சி” என்ற தலைப்பில் மூன்று நாள் பயிற்சி 28.1.2026 முதல் 30.1.2026 வரை, காலை 10 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை இந்நிறுவன வளாகத்தில் நடத்தப்பட உள்ளது.

பாடக்குறிப்புகள்:

1. மின்னணு வர்த்தகம் அறிமுகம்

  • மின்னணு வர்த்தகம் என்றால் என்ன?

  • மின்னணு வர்த்தகம் மாதிரி வகைகள்

  • நன்மைகள் மற்றும் சவால்கள்

    2. உங்கள் இணையவழி வர்த்தகத்தை அமைத்தல்

  • மின்னோடித் தளத்தைத் தேர்ந்தெடுத்தல்

  • டொமைன் மற்றும் ஹோஸ்டிங்

  • உங்கள் கடையை வடிவமைத்தல்

  • பணம் செலுத்தும் வாயில்களை அமைத்தல்

    3. தயாரிப்பு மேலாண்மை மற்றும் சரக்கு கையாளுதல்

  • தயாரிப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் தேர்வு

  • தயாரிப்பு பட்டியல்

  • சரக்கு மேலாண்மை

    4. மின்வணிகத்திற்கு சந்தைப்படுத்துதல்

  • தேடல் இயந்திர மேம்பாடு (SEO)

  • சமூக ஊடக விளம்பரம்

  • மின்னஞ்சல் சந்தைப்படுத்துதல்

  • செலுத்துவம்-ஒரு கிளிக் விளம்பரங்கள் (PPC)

    5. செயல்பாடுகள் மற்றும் வாடகை மேலாண்மை

  • ஒழுங்கு மேலாண்மை

  • பொருட்களை அனுப்புதல் மற்றும் விநியோகம்

  • மின் வணிகத்திற்க்கான நிதி மேலாண்மை

    6. மின்வணிக நிதி மேலாண்மை

  • பட்ஜெட் மற்றும் முன்னறிவிப்பு

  • விலை நிர்ணய உத்திகள்

  • செயல்திறன் அளவுகோல்கள்

    7. வளர்ச்சி மற்றும் விரிவாக்கமும்

  • தயாரிப்பு வரிசையை விரிவாக்குதல்

  • புதிய சந்தைகளில் நுழைதல்

  • தனியாங்கி மற்றும் வெளிக்கட்டளைகளில் மாற்றம்

இந்த பயிற்சியில் ஆர்வமுள்ள தொழில் முனைவோர்கள் ஆண், பெண், திருநங்கைகள், திருநம்பிகள் என 18 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். குறைந்தபட்ச கணினி அறிவு வேண்டும். 10-ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். பயிற்சியில் பங்கேற்கும் மாணவர்களுக்கு குறைந்த கட்டணத்திலான தங்குமிடம் கிடைக்கும். தேவைப்படுவோர் முன் பதிவு செய்துகொள்ளலாம்.

இந்த பயிற்சி தொடர்பான கூடுதல் விவரங்களை அறிய விரும்புவோர் www.editn.in என்ற இணையதளத்தைப் பார்வையிடலாம். அலுவலக வேலை நாட்களில் திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை காலை 10 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை தொடர்பு கொள்ளலாம். பயிற்சிக்கு முன்பதிவு அவசியம்.

முகவரி:

தொழில்முனைவோர் மேம்பாடு மற்றும் புத்தாக்க நிறுவனம், எண் 1, இடிஐ இன்ஸ்டிடியூட் சாலை, சிட்கோ தொழில்துறை எஸ்டேட், ஈக்காட்டுத்தாங்கல், கிண்டி, சென்னை 600032.

தொலைபேசி, கைபேசி: 9360221280 , 8668100181.

பயிற்சியின் முடிவில் அரசு சான்றிதழ் வழங்கப்படும்.

Entrepreneurship Development and Innovation Institute (EDII-TN), Chennai is organizing a Three-Day training programme on ““E-Commerce” training programme from 28.1.2026 to 30.1.2026 (3 days) at EDII-TN Campus,Chennai – 600 032.

