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தங்கம் விலை சரிவு: இன்று பவுனுக்கு எவ்வளவு குறைந்தது?

ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை தொடா்ந்து 2 நாள்களாக மாற்றமின்றி விற்பனையாகி வந்த நிலையில், வியாழக்கிழமை கணிசமாகக் குறைந்துள்ளது குறித்து...

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தங்கத்தின் விலை பவுனுக்கு ரூ.160 குறைந்தது. - கோப்புப்படம்

Updated On :4 ஜூன் 2026, 10:36 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

சென்னை: ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை தொடா்ந்து 2 நாள்களாக மாற்றமின்றி விற்பனையாகி வந்த நிலையில், வியாழக்கிழமை கணிசமாகக் குறைந்துள்ளது; இது நகை வாங்குவோருக்கு நிம்மதியை அளித்துள்ளது. இன்று பவுனுக்கு ரூ.160 குறைந்து ரூ.1,15,840-க்கு விற்பனையாகிறது.

சென்னையில் ஆபரண தங்கத்தின் விலை கடந்த ஜூன் 1-ஆம் தேதி கிராமுக்கு ரூ.130 குறைந்து ரூ.14,500-க்கும், பவுனுக்கு ரூ.1,040 குறைந்து ரூ.1,16,000-க்கும், செவ்வாய்க்கிழமை மாற்றமின்றி அதே விலையில் விற்பனையானது. தொடா்ந்து, 2-ஆவது நாளாக புதன்கிழமையும் விலையில் மாற்றமுமின்றி விற்பனையானது.

இந்த நிலையில், வியாழக்கிழமை கிராமுக்கு ரூ.20 குறைந்து ரூ.14,480-க்கும், பவுனுக்கு ரூ.160 குறைந்து ரூ.1,15,840-க்கும் விற்பனையாகிறது.

வெள்ளி விலை நிலவரம்

அதேபோன்று, வெள்ளி விலையும் தொடா்ந்து 2-ஆவது நாளாக மாற்றமின்றி கிராம் ரூ.290-க்கும், ஒரு கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ.2.90 லட்சத்துக்கும் விற்பனையானது.

இந்த நிலையில், வியாழக்கிழமை கிராமுக்கு ரூ.5 குறைந்து ரூ.285-க்கும், ஒரு கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ.2,85 லட்சத்துக்கும் விற்பனையாகிறது.

Summary

Gold prices in Chennai have dropped sharply today, bringing relief to jewelry buyers.

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