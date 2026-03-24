கேரளத்தில் ராகுல் காந்தி நாளை(மார்ச் 25) முதல் பிரசாரம்!

கேரளத்தில் ராகுல் காந்தி தேர்தல் பிரசாரம் செய்யவுள்ளது பற்றி...

IANS

Updated On :24 மார்ச் 2026, 11:49 am

மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி கேரளத்தில் நாளை(மார்ச் 25) முதல் பிரசாரம் மேற்கொள்ளவிருக்கிறார்.

அஸ்ஸாம், புதுச்சேரியுடன் கேரளத்துக்கும் வருகிற ஏப்ரல் 9 ஆம் தேதி ஒரே கட்டமாக சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் நடைபெறுகிறது. மே 4 ஆம் தேதி வாக்குகள் எண்ணப்படவுள்ளன.

இந்த 3 மாநிலங்களிலும் நேற்றுடன்(மார்ச் 23) வேட்புமனு தாக்கல் நிறைவடைந்துள்ள நிலையில் இன்று வேட்புமனுக்கள் மீதான பரிசீலனை நடைபெறுகிறது.

காங்கிரஸை உள்ளடக்கிய ஐக்கிய ஜனநாயக முன்னணி(யுடிஎஃப்) போட்டியிடும் தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்கள் அறிவிக்கப்பட்டு வேட்புமனு தாக்கல் செய்துள்ள நிலையில், காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி நாளை(மார்ச் 25) முதல் கேரளத்தில் பிரசாரம் மேற்கொள்ளவிருக்கிறார்.

எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல்காந்தி நாளை கோழிக்கோடு, வயநாடு உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களை அறிமுகம் செய்யவிருப்பதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. கோழிக்கோடு பகுதியில் நடைபெறும் பொதுக்கூட்டத்திலும் ராகுல் காந்தி உரையாற்ற உள்ளார் .

காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே, வயநாடு தொகுதி எம்.பி. பிரியங்கா காந்தி உள்ளிட்டோரும் கேரளத்தில் பிரசாரம் மேற்கொள்ளவிருக்கின்றனர்.

தொடர்புடையது

கேரளத்தில் மார்ச் 25 முதல் பிரசாரத்தை தொடங்கும் ராகுல் காந்தி!

கேரளத்தில் மார்ச் 25 முதல் பிரசாரத்தை தொடங்கும் ராகுல் காந்தி!

பிரதமர் மோடியே பீதியில் இருக்கிறார்: ராகுல் காந்தி

பிரதமர் மோடியே பீதியில் இருக்கிறார்: ராகுல் காந்தி

ராகுல் மீதான அவதூறு வழக்கு: மார்ச் 12-ல் விசாரணை!

ராகுல் மீதான அவதூறு வழக்கு: மார்ச் 12-ல் விசாரணை!

ராகுல் காந்தி நாளை மறுநாள் சென்னை வருகை?

ராகுல் காந்தி நாளை மறுநாள் சென்னை வருகை?

வீடியோக்கள்

இடதுசாரி அரசியலைப் பாதுகாக்கவே இந்த 8 தொகுதிகள்! Thirumavalavan Press meet | VCK
வீடியோக்கள்

இடதுசாரி அரசியலைப் பாதுகாக்கவே இந்த 8 தொகுதிகள்! Thirumavalavan Press meet | VCK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 மணி நேரம் முன்பு
என்ன செய்தார் பெரியார்? - Seeman சர்ச்சைப் பேச்சு! | TN election 2026 | NTK
வீடியோக்கள்

என்ன செய்தார் பெரியார்? - Seeman சர்ச்சைப் பேச்சு! | TN election 2026 | NTK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
நாங்க நாலு பேரு பாடல் வெளியீடு!
வீடியோக்கள்

நாங்க நாலு பேரு பாடல் வெளியீடு!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

19 மணி நேரங்கள் முன்பு
Podcast | அதிமுக தலைமையில் NDA தலைவர்கள்! | News & Views | Epi - 18 | #ndaalliance #admkalliance
வீடியோக்கள்

Podcast | அதிமுக தலைமையில் NDA தலைவர்கள்! | News & Views | Epi - 18 | #ndaalliance #admkalliance

தினமணி வீடியோ செய்தி...

21 மணி நேரங்கள் முன்பு