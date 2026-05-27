மேக்கேதாட்டு விவகாரத்தில் உதயநிதி, எடப்பாடி பழனிசாமி மௌனமாக இருப்பது ஏன்? - மாணிக்கம் தாகூர் கேள்வி

மேக்கேதாட்டு விவகாரத்தில் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி, அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி கே.பழனிசாமி ஆகியோர் பிரதமர் நரேந்திர மோடியை கேள்வி கேட்காமல் மௌனமாக இருப்பது ஏன்? என காங்கிரஸ் மக்களவை உறுப்பினர் மாணிக்கம் தாகூர் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
இதுதொடர்பாக அவர் எக்ஸ் பக்கத்தில் பதிவிட்டிருப்பதாவது:
மேக்கேதாட்டு விவகாரத்தில் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் மௌனமாக இருப்பது ஏன்?
இப்போதும் முதல்வர் சி. ஜோசப் விஜய், தமிழ்நாட்டின் உரிமைக்காக உறுதியான நிலைப்பாடு குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு கடிதம் எழுதியிருக்கிறார்.
ஆனா "கனெக்டிங் கால்" பேசுற" பேசுற முன்னாள் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி … எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஆகியோர் அதுக்கப்புறம் ஏன் நேரடியாக மோடியிடம் கேள்வி கேக்கல?
பிரதமர் நரேந்தி மோடி உடனடியாக மேக்கேதாட்டு முன்மொழி திட்டத்தை ரத்து செய்து, காவிரி நீரில் தமிழ்நாட்டின் உரிமை பங்கை பாதுகாக்க வேண்டும்.
அதனை முதல்வரின் கடிதம் தெளிவாக சொல்கிறது.
இந்த முன்மொழித் திட்டம் உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பு்கும் காவிரி தீர்ப்பாயத்தின் இறுதி உத்தரவுக்கும் எதிரானது. மேலும், லட்சக்கணக்கான தமிழக விவசாயிகளின் வாழ்க்கையையும் பாதிக்கும்.
இது அரசியல் விவகாரம் இல்ல.
இது நம்ம நீர்…
நம்ம விவசாயிகள்…
நம்ம தமிழ்நாடு உரிமை.
தமிழ்நாடு ஒப்புதல் இல்லாமல் காவிரியில் எந்த திட்டமும் வரக்கூடாது.
முதல்வர் கடிதத்துக்கு முழுமையான ஆதரவு. தமிழ்நாட்டின் உரிமைக்காக ஒன்றாக நிற்போம் என்று பதிவிட்டுள்ளார்.
Summary
Why are Opposition leader Udhayanidhi and Ex CM Edappadi Palaniswami remaining silent mode on the Mekedatu issue?...
