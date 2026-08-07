தலையில் பொடுகு இருந்தால் எண்ணெய் தடவலாமா? முடி உதிர்தலுக்கு என்ன தீர்வு?

சிலருக்கு தலையில் அதிக பொடுகு காரணமாக முடி உதிர்தல் அதிகம் இருக்கும். அப்போது பொடுகைக் கட்டுப்படுத்தவும் முடி உதிர்தலைக் கட்டுப்படுத்தவும் அதிகமாக தலையில் எண்ணெய் தேய்ப்பதுண்டு.
ஏன், முடி வறட்சியாக இருந்தாலும் சரி, முடி உதிர்ந்தால் சரி தலையில் எண்ணெய் தடவ வேண்டும் என்று பொதுவாக சொல்லப்படுகிறது.
உண்மையில் பொடுகு அதிகம் இருக்கும்போது அதிகமாக எண்ணெய் தடவக் கூடாது.
பொடுகு என்பது உச்சந்தலையில் உருவாகும் மலாசீசியா (Malassezia) என்ற ஈஸ்ட் பூஞ்சை என்றும் அது உச்சந்தலையில் உள்ள எண்ணெய்யைத்தான் உணவாக உட்கொள்கிறது என்றும் கூறப்படுகிறது.
எனவே, பொடுகு அதிகம் இருக்கும்போது மேலும் எண்ணெய் தடவுவது அந்த நிலையை மேலும் மோசமாக்க வாய்ப்புள்ளது.
அதற்காக நீங்கள் எண்ணெய் முற்றிலுமாக தடவக் கூடாது என்று அர்த்தமல்ல. சில குறிப்பிட்ட எண்ணெய்களைத் தவிர்க்கலாம்.
அதிக அடர்த்தி கொண்ட தேங்காய் எண்ணெய், விளக்கெண்ணெய் போன்றவற்றைத் தவிர்க்க வேண்டும் என்கிறார்கள் நிபுணர்கள்.
என்ன செய்யலாம்?
உங்களுடைய தலை மற்றும் தலைமுடி வறட்சியாக இருப்பது போன்று உணர்ந்தால் தலைக்கு குளிப்பதற்கு முன்பாக சிறிது எண்ணெய் தடவி விட்டு குளிக்கலாம். தொடர்ச்சியாக தலையில் எண்ணெய் வைத்திருக்க வேண்டாம்.
தொடர்ந்து பொடுகு இருந்தால் அந்த பொடுகை அகற்ற முயற்சிக்க வேண்டும். பொடுகு எதனால் ஏற்படுகிறது என்பதைக் கண்டறிந்து தவிர்க்க வேண்டும். தலையில் அதிக அழுக்கு சேர்ந்தால், சரியாக தலைமுடியை பராமரிக்காததால், சில தயாரிப்பு பொருள்களால் வரலாம். கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை எனில் சம்மந்தப்பட்ட நிபுணரை அணுக வேண்டும்.
ஆன்டி - டேன்ட்ரஃப் என்றும் பொடுகைக் குறைக்கும் அதிக ரசாயனம் இல்லாத தயாரிப்புகளைத் தேர்வு செய்யலாம். கீட்டோகோனசோல், ஜிங்க் பைரித்தியோன், செலினியம் சல்பைட் மற்றும் பைரோக்டோன் ஓலமைன் போன்ற மூலப்பொருள்கள் நிபுணரைக் கலந்தாலோசித்து தயாரிப்புகளைப் பயன்படுத்துவது சிறந்தது. பொடுகைக் குறைத்தபின்னர் தலையில் தொடர்ந்து எண்ணெய் தடவலாம்.
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Summary
Hair care beauty tips: Can apply oil on scalp if have dandruff
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