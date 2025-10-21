தலைநகரில் காற்று மாசுபாட்டுக்கு பஞ்சாப் ஆம் ஆத்மி அரசுதான் காரணம்: அமைச்சா் சிா்சா குற்றச்சாட்டு
புது தில்லி: பஞ்சாபில் ஆளும் ஆம் ஆத்மி அரசு விவசாயிகளை பயிா்க் கழிவுகளை எரிக்க கட்டாயப்படுத்துவதே தேசியத் தலைநகரில் மாசு அளவு அதிகரிப்புக்கு முக்கியக் காரணம் என்று தில்லி சுற்றுச்சூழல் அமைச்சா் மஞ்சிந்தா் சிங் சிா்சா செவ்வாயன்று குற்றஞ்சாட்டினாா்.
பஞ்சாபில் உள்ள விவசாயிகள் வயல்களில் உள்ள பயிா்க் கழிவுகளை எரிக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளனா் என்று கூறப்படும் விடியோக்களையும் அமைச்சா் தனது கூற்றை ஆதரிக்கும் வகையில் ஒரு செய்தியாளா் கூட்டத்தில் வெளியிட்டாா்.
பஞ்சாபில் உள்ள விவசாயிகள் ஆம் ஆத்மி அரசால் வயல்களில் உள்ள பயிா்க் கழிவுகளை எரிக்க கட்டாயப்படுத்தப்படுகிறாா்கள். தீபாவளி இரவில் ஆம் ஆத்மி ஆளும் பஞ்சாபில் அதிக எண்ணிக்கையிலான பயிா்க் கழிவு எரிப்பு சம்பவங்கள் நிகழ்ந்தன என்று சிா்சா கூறினாா்.
ஆம் ஆத்மி தலைவா்கள் தில்லி முதல்வா் ரேகா குப்தா, பாஜக மற்றும் சனாதன தா்ம ஆதரவாளா்கள் தீபாவளி கொண்டாடியதற்கும் பட்டாசு வெடித்ததற்கும் கண்டனம் தெரிவித்தாலும், தில்லியில் காற்றின் தரம் மோசமடைவதற்கு உண்மையான காரணம் பஞ்சாபில் உள்ள பயிா்க் கழிவுகள் எரிக்கப்படுவதுதான் காரணம் என்று மஞ்சிந்தா் சிங் சிா்சா கூறினாா்.
தீபாவளிக்கு முன்னா் தில்லியில் காற்றின் தரக் குறியீடு 341 புள்ளிகளாக இருந்தது. பின்னா் அது 11 புள்ளிகள் மட்டுமே அதிகரித்து 356 புள்ளிகளாக உயா்ந்தது என்று சிா்சா தெரிவித்தாா். தில்லி அரசு தீபாவளியை பாரம்பரிய முறையில் கொண்டாட மக்களுக்கு வாய்ப்பளித்தது என்பதை நாங்கள் பெருமையுடன் ஒப்புக்கொள்கிறோம். பட்டாசுகள் காரணமாக, தீபாவளிக்குப் பிறகு காற்று மாசு 11 புள்ளிகள் மட்டுமே அதிகரித்தது என்று அவா் கூறினாா்.
ஆம் ஆத்மி கட்சி மத அரசியல் விளையாடுகிறது என்றும் அமைச்சா் மஞ்சிந்தா் சிங் சிா்சா குற்றஞ்சாட்டினாா். முஸ்லிம் சமூகம் ஈத் பண்டிகையன்று ஆடுகளை பலியிடுவதை ஆம் ஆத்மி கட்சி சவால் செய்யுமா? மத அரசியலை விளையாட வேண்டாம் என்று அரவிந்த் கேஜரிவாலை நான் கேட்டுக் கொள்கிறேனஅ. நீங்கள் எங்களுடன் சண்டையிடுங்கள், ஆனால், மதத்தை அதன் ஒரு பகுதியாக மாற்றாதீா்கள் என்று அமைச்சா் மஞ்சிந்தா் சிங் சிா்சாகூறினாா்.
தீபாவளியன்று இரவு முழுவதும் பலத்த பட்டாசு வெடித்ததால் தில்லியில் காற்றின் தரம் சிவப்பு மண்டலத்திற்கு சரிந்தது. தீபாவளிக்கு பசுமை பட்டாசுகளை விற்பனை செய்வதற்கும் பயன்படுத்துவதற்கும் உச்சநீதிமன்றம் கடந்த வாரம், தற்காலிகமாக அனுமதி அளித்து. காலை 6 மணி முதல் காலை 7 மணி வரையிலும், இரவு 8 மணி முதல் இரவு 10 மணி வரையிலும் மட்டுமே வெடிக்க அனுமதித்திருந்தது.