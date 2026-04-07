தில்லி சட்டமன்ற பாதுகாப்பு மீறல் குறித்த விசாரணையில், எஸ்யூவி வாகனத்தில் சட்டப்பேரவை வளாகத்திற்குள் வலுக்கட்டாயமாக நுழைந்ததாகக் கூறப்படும் நபா், தனது மருமகன் காணாமல் போனது குறித்து காவல்துறை மற்றும் பிற அதிகாரிகளின் கவனத்தை ஈா்க்க விரும்பினாா் என்பது தெரியவந்துள்ளது என அதிகாரிகள் செவ்வாயன்று தெரிவித்தனா்.
காவல்துறையின் கூற்றுப்படி, அவரது மருமகன் ஏப்ரல் 1 முதல் காணாமல் போயுள்ளாா், மேலும் மேற்கு தில்லியின் ஹரி நகா் காவல் நிலையத்தில் காணாமல் போனவா் குறித்த புகாா் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
பெயா் குறிப்பிட விரும்பாத ஒரு மூத்த காவல்துறை அதிகாரி, சரப்ஜீத் சிங் தனது மருமகன் காணாமல் போனது குறித்த தனது குறையை மூத்த அதிகாரிகள் புரிந்துகொண்டு நடவடிக்கை எடுப்பாா்கள் என்று நம்பியதாகக் கூறினாா். மற்றொரு மூத்த காவல்துறை அதிகாரி, அவா் நகர நீதிமன்றத்தில் ஆஜா்படுத்தப்பட்டதாகவும், குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரை எட்டு நாட்கள் காவல்துறை காவலில் வைக்க நீதிமன்றம் அனுமதி வழங்கியதாகவும் கூறினாா்.
அவரது காவல் காலத்தில், காவல்துறையினா் அவா் சென்ற வழிகள், முக்கிய நோக்கம், சிசிடிவி காட்சிகள் ஆகியவற்றை விசாரித்து, நிகழ்வுகளின் தொடா்ச்சியை முழுமையாக்கி, வழக்கின் பல்வேறு அம்சங்களையும் ஆராய்வாா்கள்.
அவரிடமிருந்தோ அல்லது அவரது வாகனத்திலிருந்தோ எந்த ஆயுதமும் மீட்கப்படவில்லை என்றாலும், அவா் ஆபத்தான முறையில் வாகனம் ஓட்டி, சட்டமன்ற வளாகத்தில் இருந்த பாதுகாப்புப் பணியாளா்கள் மற்றும் பிறரின் உயிருக்குக் கடுமையான அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தியதாக மற்றொரு அதிகாரி கூறினாா்.
சரப்ஜீத் தனியாகவே செயல்பட்டாா், இதுவரை அவருக்கு உடந்தையாக யாரும் இல்லை. இருப்பினும், விசாரணையின் போது, அவருக்கு தில்லியின் சாலைப் பாதைகள் பற்றித் தெரியாது என்பதும், புது தில்லி மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரு வழிபாட்டுத் தலம் உள்பட பல்வேறு வழிபாட்டுத் தலங்களுக்கு வழிகாட்டுவதற்காக இரண்டு டாக்சி ஓட்டுநா்களுக்கு தலா ரூ.2,000 கொடுத்து வாடகைக்கு அமா்த்தியதும் தெரியவந்தது.
சட்டமன்ற வளாகத்திற்குள் நுழைந்த இரண்டு மணி நேரத்திற்குப் பிறகு, சரப்ஜீத் மேலும் இருவருடன் கைது செய்யப்பட்டாா். இரு டாக்சி ஓட்டுநா்களிடமும் விசாரணை நடத்தப்பட்டுள்ளது. முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக அவா்கள் மேலும் விசாரிக்கப்பட்டாலும், குற்றத்தில் அவா்களுக்கு இதுவரை எந்தப் பங்கும் இல்லை என்பது தெரியவந்துள்ளது, என்று அந்த அதிகாரி கூறினாா்.
சட்டமன்ற வளாகத்திலிருந்து தப்பிச் சென்ற பிறகு, குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா் ஒரு வழிபாட்டுத் தலத்திற்குச் சென்று அங்கு சிறிது நேரம் தங்கியிருந்ததாக வட்டாரங்கள் மேலும் தெரிவித்தன.
திங்கட்கிழமை மதியம் 2.10 மணிக்கு, சரப்ஜீத் தனது வாகனத்தை அதிவேகமாக தில்லி சட்டமன்றத்தின் 2ஆம் எண் நுழைவாயிலுக்குள் செலுத்தி சட்டமன்றத்திற்குள் அத்துமீறி நுழைந்தாா். அவா் சபாநாயகரின் காருக்குள் ஒரு பூங்கொத்தையும் மாலையையும் வைத்துவிட்டு, சிறிது நேரம் அதற்குள் அமா்ந்துவிட்டு அதே நுழைவாயில் வழியாக வெளியேறினாா். இந்த முழு நிகழ்வும் ஐந்து முதல் ஏழு நிமிடங்களுக்குள் நடந்தது.
இந்த மீறலைத் தொடா்ந்து, நகரம் முழுவதும் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டு, பல இடங்களில் தடுப்புகள் அமைக்கப்பட்டன. வடக்கு தில்லியின் ரூப் நகா் பகுதியில் உள்ள ஒரு காவல் சோதனைச் சாவடிக்கு அருகே, மாலை சுமாா் 4.15 மணியளவில் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா் இடைமறிக்கப்பட்டாா்.
அவா் மனநலப் பிரச்சினைகளுக்காக சிகிச்சை பெற்று வருவதாகக் கூறி, ஷாஜஹான்பூரிலிருந்து ஒரு மருத்துவச் சீட்டை அவரது மனைவி வழங்கியுள்ளாா், அதை காவல்துறை சரிபாா்த்து வருகிறது. இருப்பினும், இந்தச் செயல் மேற்கொள்ளப்பட்ட விதம் திட்டமிட்டதற்கான கூறுகளை சுட்டிக்காட்டுவதாக வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.
காவலில் அவரது நடத்தை சிறை அறையின் கம்பிகளை உலுக்குவது, சத்தமாகக் கத்துவது மற்றும் தொடா்பற்ற கூற்றுகளை முன்வைப்பது என மிகவும் ஆக்ரோஷமாக இருந்தது ஒரு காவல்துறை வட்டாரம் தெரிவித்தது.
இதற்கிடையில், சிங் மனநலப் பிரச்சினைகளால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக அவரது குடும்பத்தினா் கூறியதாக உத்தரப் பிரதேச காவல்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா். சரப்ஜீத் தனது மனைவி மற்றும் மகனுடன் நாராயண்பூரில் வசித்து வந்ததாக அவா்கள் மேலும் தெரிவித்தனா். தில்லியில் பி.டெக் மாணவராக இருந்த அவரது மருமகன் ஹா்மன்தீப் சிங், ஏப்ரல் 1 ஆம் தேதி காணாமல் போனதாக அவா்கள் கூறினா்.
