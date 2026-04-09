சிஏஜி சுகாதாரத் தணிக்கை: அறிக்கை சமா்ப்பிக்க துறைகளுக்கு ஜூலை 31 காலக்கெடு - தில்லி சட்டப்பேரவை உத்தரவு

பெதுக் கணக்குக் குழு (சிஏஜி) தணிக்கை அறிக்கையின் பரிந்துரைகளை நடைமுறைப்படுத்துவது மற்றும் அதன் மூலம் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்தும் தொடா்புடைய துறைகள் அறிக்கையை ஜூலை 31-ஆம் தேதிக்குள் சமா்ப்பிக்க தில்லி சட்டப்பேரவை உத்தரவிட்டுள்ளது.
இந்த தணிக்கை 2022, மாா்ச் 31-இல் முடிந்த வா்த்தக வருடத்திற்கு பொதுச் சுகாதார பணியமைப்பு மற்றும் சேவைகள் நிா்வாகத்தை பரிசீலித்தது.
இது தொடா்பாக சட்டப்பேரவை செயல்முறை பிரிவு வெளியிட்ட அறிக்கையில், ‘துறைகள் ஜூன் 30 நிலவரப்படி பரிந்துரைகளை எவ்வாறு நடைமுறைப்படுத்தியுள்ளன என்பதற்கான விரிவான அறிக்கையை சமா்ப்பிக்க வேண்டும். மேலும், தில்லி அரசின் சுகாதார அமைச்சா் மற்றும் சுகாதார செயலரிடம், தணிக்கை கண்டறிதல்கள் மற்றும் சிஏஜி பரிந்துரைகளுக்கு நேரத்திற்குள் பதில் அளிக்கவும் கடிதம் அனுப்பப்பட்டுள்ளது’ என தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதுகுறித்து சட்டப்பேரவைத்முதல்வா் விஜேந்தா் குப்தா கூறியதாவது: தணிக்கை கண்டறிதல்கள் நிலத்தில் நடைமுறையில் மாற வேண்டும் என்பதே நமது நோக்கம். பொதுச் சுகாதார அடித்தளத்தை வலுப்படுத்தி, தரமான சேவைகளை சமமாகக் கிடைக்கச் செய்வது முக்கிய முன்னுரிமைகள்.”
சிஏஜி தணிக்கையின் அடிப்படையில், பொதுச் சுகாதார அமைப்புகள், சேவை வழங்கல் முறைமைகள் மற்றும் நிா்வாகத்தை விரிவாக மதிப்பீடு செய்துள்ளது. இதில், துறைகள் ஒவ்வொரு பரிந்துரைக்கும் முன்னேற்றம், உறுதிமொழிகள் நிலை மற்றும் நிறைவேற்றும் காலக்கெடுகளை தெளிவாக குறிப்பிட வேண்டும்.
இந்த நடவடிக்கை பொறுப்புணா்வை உறுதி செய்யும் மற்றும் தணிக்கை கண்டறிதல்களை நிா்வாக நடவடிக்கைகளாக மாற்றும் நோக்கத்துடன் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
தில்லிக்கு வாழ்வு, கல்வி மற்றும் மருத்துவ பராமரிப்பிற்காக வரும் குடியேறுவோரையும் கருத்தில் கொண்டு, சுகாதார கொள்கைகள் அனைவருக்கும் சமமானதாக இருக்க வேண்டும். பொதுப் மருத்துவமனைகள் வலுப்படுத்தப்பட வேண்டும், காப்பீட்டு விரிவாக்கம் செய்யப்பட வேண்டும், மற்றும் தடுப்புச் சுகாதாரத் துறையில் முதலீடு செய்ய வேண்டும்
இந்த உத்தரவு, சிஏஜி பரிந்துரைகளின் காலவரையறை பூா்த்தி மற்றும் கட்டமைப்பான பின்விளைவுக் கண்காணிப்பை உறுதி செய்யும் முயற்சியின் தொடக்கமாகும் என தெரிவித்தாா்.
தொடர்புடையது
வீடியோக்கள்
புதுச்சேரி & கேரளத்தில் வாக்குப்பதிவு நிறைவு! வாக்குப்பதிவில் நடந்த சுவாரசியங்கள்!
தினமணி செய்திச் சேவை
Podcast | மனம் மாறுவாரா ராகுல் காந்தி? | News & Views | E-25 |
தினமணி செய்திச் சேவை
நான் எந்த ஆயுதத்தை எடுக்க வேண்டும் என்பதை முடிவு செய்வது எதிரிகள்தான்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
நீ சாரல் பாடல் வெளியானது!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு