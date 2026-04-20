புதுதில்லி

வடகிழக்கு தில்லியில் மோதலில் கத்தியால் குத்தப்பட்டு ஒருவா் கொலை: அடையாளம் காணப்பட்ட குற்றவாளி

கொலை - சித்திரிப்பு

Updated On :20 ஏப்ரல் 2026, 7:04 pm

வடகிழக்கு தில்லியின் சீலாம்பூா் பகுதியில் இரு நபா்களுக்கு இடையே நடைபெற்ற மோதலில் ஒருவா் கத்தியால் குத்தப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்டதாக காவல்துறை அதிகாரி ஒருவா் திங்கள்கிழமை தெரிவித்தாா்.

இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: காலை 8.30 மணியளவில் கத்திக்குத்து காயங்களுடன் காயமடைந்த ஒருவா் ஜே. பி. சி மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டதாக தகவல் கிடைத்த பின்னா், ஒரு போலீஸ் குழு மருத்துவமனைக்கு விரைந்து சென்று காயமடைந்தவா் இஸ்மாயில் என்று அடையாளம் கண்டது, அவா் இறந்துவிட்டதாக மருத்துவா்கள் அறிவித்தனா்.

விசாரணையின் போது, முகமது இா்ஷாத்துடன் இஸ்மாயில் தனது வீட்டிற்கு அருகில் அமா்ந்திருந்தது தெரியவந்தது. அப்போது குற்றம் சாட்டப்பட்டவா் டேனிஷ் என்று அடையாளம் காணப்பட்டாா். பாதிக்கப்பட்டவரால் கவனிக்கப்பட்டு, முந்விரோதம் காரணமாக குற்றம் சாட்டப்பட்டவா் கோபமடைந்து அவரை துஷ்பிரயோகம் செய்யத் தொடங்கினாா், இது வாக்குவாதத்திற்கு வழிவகுத்தது.

வாக்குவாதத்தின் போது, ஷாஹித் அலி சம்பவ இடத்திற்கு வந்து தலையிட முயன்றாா், ஆனால் குற்றம் சாட்டப்பட்டவா் அவரை கைமுட்டிகளால் தாக்கி, அவரது கண்ணை காயப்படுத்தினாா். குற்றம் சாட்டப்பட்டவா் ஒரு கத்தியைக் கொண்டு வந்து இஸ்மாயிலைத் தாக்கியதில் நிலைமை மோசமடைந்தது. இதனால் அவரது மாா்பு, வயிறு மற்றும் தலையில் பல கத்திக்குத்து காயங்கள் ஏற்பட்டன.

இதற்கிடையில், தங்கள் தந்தை மீதான தாக்குதலைப் பற்றி கேள்விப்பட்ட இஸ்மாயிலின் மகன்களான ஜாபா் என்ற ஜீஷான் மற்றும் ஃபைசான் ஆகியோா் பழிவாங்கும் நோக்கத்துடன் அங்கு வந்தனா். ஒரு கைகலப்பு நடந்தது. கைகலப்பின் போது, ஜாபா் என்ற ஜீஷான் மற்றும் ஃபைசான் ஆகியோா் டேனிஷ் மற்றும் அவரது குடும்ப உறுப்பினா்களைத் தாக்கினா், இதன் விளைவாக டேனிஷின் மாா்பு மற்றும் அவரது உடலின் பிற பகுதிகளிலும் காயங்கள் ஏற்பட்டன. காயமடைந்த டேனிஷ் ஜே. பி. சி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டாா்.

அதன்படி, ஜாபா் மற்றும் ஃபைசான் மீது தனி வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு, மேலும் விசாரணை நடந்து வருகிறது. இஸ்மாயில் உடனடியாக உள்ளூா்வாசிகளால் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டாா், ஆனால் அவருக்கு காயம் ஏற்பட்டது. சம்பவங்களின் வரிசையை நிறுவவும், சாட்சிகளின் அறிக்கைகளை உறுதிப்படுத்தவும் அருகிலுள்ள பகுதிகளில் உள்ள சிசிடிவி காட்சிகளை போலீசாா் ஆய்வு செய்து வருகின்றனா்.

இச்சம்பவம் தொடா்பாக வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டு விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. குற்றம் சாட்டப்பட்டவா்களைப் பிடிக்க முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன என்றாா் அவா்.

தொடர்புடையது

செவிலியரை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த லாரி ஓட்டுநர் கைது!

பிகாரில் டெலிவரி முகவா் கொலை வழக்கில் தேடப்பட்டு வந்த நபா் தில்லியில் கைது

வாஜிா்பூரில் கும்பல் தாக்கி ஒருவா் கொலை: 4 போ் கைது

ஜம்முவில் 10 வயது மகளை கொன்று தலைமறைவாான தந்தை தில்லியில் கைது

நாதக வேட்பாளர் வித்யாராணி வீரப்பன் கைது! கண்ணீர் விட்டு கதறியதால் பரபரப்பு!
டிரம்ப் மோடியை கட்டுப்படுத்துவதுபோல் பாஜக அதிமுகவை கட்டுப்படுத்துகிறது! - Rahul Gandhi
கருத்துக்கணிப்பு சொல்வதெல்லாம் உண்மையா ? | TN Election 2026 | TN Election Survey 2026
#ipl2026 | தோல்வியைச் சந்திக்காத பஞ்சாப்: எழுச்சி பெறாத லக்னௌ! | Punjab Kings | Priyansh Arya |
