போராட்டங்களில் கலந்துகொண்ட மாணவா்களுக்கான சட்ட உதவி எண்ணை தொடங்கிய இளைஞா் காங்கிரஸ்

சமீபத்திய போராட்டங்களில் பங்கேற்றது குறித்து அச்சுறுத்தல்கள் மற்றும் துன்புறுத்தல்களை எதிா்கொண்டதாக குற்றஞ்சாட்டிய மாணவா்கள் மற்றும் இளைஞா்களுக்காக இந்திய இளைஞா் காங்கிரஸ் (ஐ. ஒய். சி) திங்கள்கிழமை நாடு தழுவிய சட்ட உதவி எண்ணை தொடங்கியது, உதவி கோருபவா்களுக்கு உதவி மற்றும் நிறுவன ஆதரவை வழங்கும் என்று கூறியது.
சத்ரோன் கி கூஞ்ச் பிரச்சாரத்தின் கீழ் தொடங்கப்பட்ட உதவி எண் ’9811867474’, போராட்டங்களில் பங்கேற்றது தொடா்பான அச்சுறுத்தல்கள், இணைய துஷ்பிரயோகம், அச்சுறுத்தல் மற்றும் துன்புறுத்தல் குறித்து மாணவா்களிடமிருந்து புகாா்களைப் பெறும் என்று காங்கிரஸ் இளைஞா் பிரிவு ஒரு அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது.
இது குறித்து தேசிய இளைஞா் காங்கிரஸ் கட்சித் தலைவா் உதய் பானு சிப் கூறியதாவது: ஜூலை 20 ஆம் தேதி ஜந்தா் மந்தரில் மாணவா் போராட்டத்திலிருந்து வலதுசாரி குழுக்களுடன் தொடா்புடையவா்கள் அச்சுறுத்துவதாகக் கூறி மாணவா்களிடமிருந்து உதவி எண் மூலம் புகாா்களைப் பெற்றோம். சில மாணவா்களும் அவா்களது குடும்பத்தினரும் தங்கள் வீடுகளில் அச்சுறுத்தலை எதிா்கொண்டதாகவும், ரித்திகா சிங் மற்றும் செல்வாக்கு செலுத்துபவா் ஷ்ரத்தா சிங் ஆகியோரின் வழக்குகளைக் குறிப்பிட்டதாகவும் அது குற்றம் சாட்டியது, அந்த அமைப்பின் கூற்றுப்படி, இணைய துஷ்பிரயோகம் மற்றும் அச்சுறுத்தல்கள் குறித்து பகிரங்கமாக பேசியுள்ளனா்.
உதவி எண் மூலம் பெறப்படும் ஒவ்வொரு புகாரும் மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் என்றும், தேவைப்படும் இடங்களில் சட்ட உதவி மற்றும் நிறுவன ஆதரவு வழங்கப்படும். அரசாங்கத்தை கேள்வி கேட்கவும், அச்சமின்றி குரல் எழுப்பவும் இளம் இந்தியா்களுக்கு ஒவ்வொரு அரசியலமைப்பு உரிமையும் உள்ளது. இந்த இளம் குரல்களைப் பாதுகாப்பதற்கும் அவா்களின் கருத்துச் சுதந்திரத்தை நிலைநிறுத்துவதற்கும் அதிகாரிகள் தங்கள் அரசியலமைப்புக் கடமையை நிறைவேற்றுவாா்கள் என்று நாங்கள் தொடா்ந்து நம்புகிறோம். இருப்பினும், அவா்கள் அவ்வாறு செய்யத் தவறினால், இந்திய இளைஞா் காங்கிரஸ் சட்ட மற்றும் நிறுவன ஆதரவின் மூலம் ஒவ்வொரு மாணவருடனும் நிற்கும் என்றாா் அவா்.
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