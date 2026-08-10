அரிசி கொள்முதலில் ரூ.20,000 கோடி ஊழல்: தில்லி அரசு மீது ஆம் ஆத்மி குற்றச்சாட்டு

ரூ. 22,000 கோடி அரிசி கொள்முதலில் மோசடி செய்ததாக தில்லி அரசு மீது ஆம் ஆத்மி குற்றம் சாட்டியதையடுத்து தில்லி அமைச்சா் மஞ்சிந்தா் சிா்சா சட்ட நடவடிக்கை எடுப்பதாக ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆதாரங்களுடன் ஆம் ஆத்மி தலைவா் செளரப் பரத்வாஜூக்கு எச்சரிக்கை விடுத்தாா்.
தில்லி பாஜக தலைமையிலான அரசாங்கத்தின் முன்மொழியப்பட்ட அரிசி கொள்முதல் மற்றும் மானிய அரிசி விநியோகத்தில் முறைகேடுகள் நடந்திருப்பதகாக ரூ.20,000 கோடி அளவில் ஊழல் நடந்திருப்பதாக தில்லி பாஜக தலைவா் செளரப் பரத்வாஜ் குற்றஞ்சாட்டியிருந்தாா்.
இதற்கு உணவு மற்றும் விநியோக துறை அமைச்சா் சிா்சா ஆம் ஆத்மி தலைவா்களுக்கு தங்கள் குற்றச்சாட்டுகளை திரும்பப் பெறவும், பகிரங்க மன்னிப்பு கேட்கவும் 24 மணி நேர அவகாசம் அளித்தாா், தோல்வியுற்றால் அவா்கள் மீது தகுந்த சட்ட நடவடிக்கைகளைத் தொடங்குவதாக தெரிவித்தாா்.
செளரப் பரத்வாஜ், செய்தியாளா் சந்திப்பில் பேசியதாவது: ரேகா குப்தா அரசாங்கமும் அசாமை தளமாகக் கொண்ட ஒரு காா்ப்பரேஷனும் இந்திய உணவுக் கழகத்திற்கு (எஃப். சி. ஐ) தேசிய தலைநகரில் உள்ள ஏழைகள் மற்றும் தேவைப்படுபவா்களுக்கு மானிய விலையில் அரிசி விநியோகிக்க வேண்டும் என்று முறையான கோரிக்கையை முன்வைத்தனா்.
இந்த ஏற்பாட்டின் கீழ் வாரத்திற்கு சுமாா் 31,000 மெட்ரிக் டன் அரிசி கோரப்பட்டதாகவும், அரிசி விரும்பிய பயனாளிகளை அடையவில்லை என்றும் பின்னா் ஹரியானணா உள்ள ஒரு தனியாா் நிறுவனத்திற்கு விற்கப்பட்டது.
ஒரு கிலோ அரிசிக்கு சுமாா் ரூ.23.20 என்ற விலையில், திறந்த சந்தையில் ஒரு கிலோவுக்கு ரூ.46க்கு விற்கப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது, இதன் விளைவாக ஒரு கிலோவுக்கு ரூ.23 கமிஷன் செய்யப்பட்டது, இது ஒவ்வொரு வாரமும் சுமாா் ரூ.143 கோடிக்கு மோசடியாகும்.
இந்த ஏற்பாடு மூன்று ஆண்டுகளுக்கு திட்டமிடப்பட்டு, சுமாா் ரூ. 22,000 கோடி மதிப்புள்ள மோசடியை உள்ளடக்கியது. இந்த விவகாரம் தொடா்பான ஆவணங்கள் பகிரங்கப்படுத்தப்படும், அரிசி கொள்முதல் மற்றும் விநியோகம் குறித்து அரசாங்கத்திடம் விளக்கம் கேட்கப்படும் என்றாா் செளரப் பரத்வாஜ்.
குற்றச்சாட்டுகளுக்கு பதிலளித்த சிா்சா, ஜா மற்றும் பரத்வாஜ் ஆகியோா் தனக்கு எதிராக ‘ஆதாரமற்ற, தவறான, இட்டுக்கட்டப்பட்ட மற்றும் தீங்கிழைக்கும் குற்றச்சாட்டுகளை‘ முன்வைத்ததற்காக அவரை அவதூறு செய்வதற்கும் அவதூறு செய்வதற்கும் நோக்கம் கொண்டவா்கள் என்று கூறினாா். இதுபோன்ற பிரச்சாரம் இரண்டு ஆம் ஆத்மி தலைவா்களின் ‘செயல்பாட்டு முறை‘ என்று தோன்றுகிறது என்றாா் அவா்.
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