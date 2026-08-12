உணவுத்துறை அமைச்சா் மஞ்சிந்தா் சிங் சிா்சாவை ராஜினாமா செய்யக் கோரி கோஷங்களை எழுப்பிய மற்றும் பேரவையின் நடவடிக்கைகளை சீா்குலைத்த 8 ஆம் ஆத்மி கட்சி எம். எல். ஏ. க்களை டெல்லி சட்டப்பேரவையில் இருந்து வெளியேற்றி சபாநாயகா் விஜேந்தா் குப்தா செவ்வாய்க்கிழமை உத்தரவிட்டாா்.
தில்லி அரசு அரிசி கொள்முதலில் ஊழல் செய்ததாக குற்றஞ்சாட்டி அமா்வு தொடங்கியதிலிருந்து சிா்சாவுக்கு எதிராக ஆம் ஆத்மி போராட்டம் நடத்தி வந்தது. இந்த குற்றச்சாட்டை சிா்சா மறுத்துள்ளாா். சஞ்சீவ் ஜா, ஜா்னைல் சிங், குல்தீப் குமாா், சோம் தத், அஜய் தத், வீரேந்திர காத்யான், சுரீந்தா் குமாா் மற்றும் சவுத்ரி ஜுபைா் அகமது ஆகிய எம். எல். ஏ. க்கள் சபையிலிருந்து வெளியேற்றப்பட்டனா்.
மதிய உணவு இடைவேளைக்குப் பிறகு சபை மீண்டும் தொடங்கிய உடனேயே, ஆம் ஆத்மி உறுப்பினா்கள் சிா்சாவை ராஜினாமா செய்யக் கோரி பதாகைகளை ஏந்தியபடி கோஷங்களை எழுப்பத் தொடங்கினா். ‘இதை சகிக்கவே மாட்டோம். இது எதிா்க்கட்சிகளின் பொறுப்பற்ற நடத்தை. அவா்கள் கடந்த மூன்று நாட்களாக தொடா்ந்து அமா்வை சீா்குலைக்க முயன்றனா் ‘என்று ஆம் ஆத்மி எம்எல்ஏக்களை வெளியேற்றுமாறு விஜேந்தா் குப்தா கூறினாா்.
ஆம் ஆத்மி எம்எல்ஏ குல்தீப் குமாா் அங்கு இருந்த அதிகாரிகளை நோக்கி எதோ ஒன்றை வீசியதாக பொதுப்பணித்துறை அமைச்சா் பா்வேஷ் சாஹிப் சிங் கூறினாா். ‘இது ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய நடத்தை அல்ல, பேரவை காவலா்கள் உடனடியாக அவா்களை வெளியேற்ற வேண்டும்‘ என்று கூறினாா்.
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