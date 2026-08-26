ஓக்லா ஆடைத் தொழிற்சாலையில் தீ விபத்து
தில்லி ஓக்லா ஃபேஸ்- 2 பகுதியில் உள்ள ஒரு ஆடைத் தொழிற்சாலையில் தீ விபத்து ஏற்பட்டது.
தீ விபத்து - சித்திரிப்பு
தில்லி ஓக்லா ஃபேஸ்- 2 பகுதியில் உள்ள ஒரு ஆடைத் தொழிற்சாலையில் செவ்வாய்க்கிழமை காலை தீ விபத்து ஏற்பட்டது.
இதையடுத்து, நான்கு தீயணைப்பு வாகனங்கள் உடனடியாக சம்பவ இடத்திற்கு அனுப்பிவைக்கப்பட்டதாக தீயணைப்புத் துறை அதிகாரி தெரிவித்தாா். இச்சம்பவத்தில் உயிரிழப்போ அல்லது காயங்களோ ஏற்படவில்லை.
இதுகுறித்து தீயணைப்புத் துறை அதிகாரி மேலும் கூறியதாவது: தில்லி தீயணைப்புத் துறை தகவல் தீ விபத்து குறித்த தகவல் காலை 7.20 மணிக்குக் கிடைத்தது. நாங்கள் நான்கு தீயணைப்பு வாகனங்களை சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து அனுப்பினோம். காலை 10.05 மணிக்குள் தீ அணைக்கப்பட்டுவிட்டது.
ஆடைத் தொழிற்சாலையின் அடித்தளம், தரைத்தளம், முதல் மற்றும் இரண்டாம் தளங்களில் வைக்கப்பட்டிருந்த துணிக் கட்டுகளில் தீப்பிடித்தது. இந்தத் தீ விபத்தில் சுமாா் 600 சதுர கஜம் பரப்பளவு பாதிக்கப்பட்டது என்றாா் அந்த அதிகாரி.
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