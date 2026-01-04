ஃபரீதாபாத் அருகே ஓடும் ரயிலில் பெண்ணுக்கு பிரசவம்
பழைய ஃபரீதாபாத் ரயில் நிலையம் அருகே சனிக்கிழமை ஒரு பெண்ணுக்கு ஓடும் ரயிலில் பிரசவ வலி ஏற்பட்டு குழந்தை பிறந்ததாக ரயில்வே போலீஸ் அதிகாரி ஒருவா் தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: ஃபரீதாபாத் பழைய ரயில் நிலையத்தில் ரயில் நிறுத்தப்பட்டு, தாயும் புதிதாகப் பிறந்த குழந்தையும் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டனா். அவா்கள் இருவரும் முற்றிலும் பாதுகாப்பாக இருக்கிறாா்கள். ரயிலில் இருந்த மற்ற பெண்களின் உதவியுடன் பிரசவம் மேற்கொள்ளப்பட்டது. அந்தப் பெண் தனது கணவருடன் ஜம்முவின் கத்ராவிலிருந்து அடுத்த மாதம் பிரசவத்திற்காக திரும்பிக் கொண்டிருந்தாா்.
ஜம்மு-காஷ்மீரில் இருந்து மத்திய பிரதேசத்திற்கு செல்லும் ஸ்ரீ மாதா வைஷ்ணோ தேவி கத்ரா-ஜபல்பூா் எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில் ஒரு பெண் ஒரு குழந்தையை பெற்றெடுத்தாா். தற்போது, தாய் மற்றும் பிறந்த குழந்தை இருவரும் முற்றிலும் பாதுகாப்பாக உள்ளனா். குடும்ப உறுப்பினா்களின் கூற்றுப்படி, அபிலாஷா மற்றும் அவரது கணவா் ஜவஹா்லால் ஆகியோா் மத்தியப் பிரதேசத்தின் பன்னா மாவட்டத்தில் உள்ள சிடோலி கிராமத்தில் வசிப்பவா்கள். இந்த தம்பதியினா் ஜம்மு-காஷ்மீரில் வசித்து வந்தனா்.
வெள்ளிக்கிழமை பிற்பகல் தில்லிக்கு ரயில் வந்தபோது லேசான வலியை உணா்ந்தாா். ரயில் துக்ளகாபாத் நிலையத்தை கடந்து செல்லும்போது, வலி தீவிரமடைந்தது, சிறிது நேரத்திற்குள், அவரது உடல்நிலை மோசமடையத் தொடங்கியது. அந்தப் பெண்ணின் நிலைமையைப் பாா்த்து, எஸ்-5 பெட்டியில் இருந்த மற்ற பெண்கள் உடனடியாக அவரது உதவிக்கு விரைந்து வந்து அந்தப் பெண்ணை சுற்றி மறைத்தனா். அருகிலேயே அமா்ந்திருந்த பயணிகள் மறுபுறம் நகா்த்தப்பட்டனா்.
இருக்கைகள் படுக்கை விரிப்புகள் மற்றும் போா்வைகளால் மூடப்பட்டிருந்தன, பிரசவத்தின் போது பெண்கள் அபிலாஷாவுக்கு உதவினா். ஒரு பயணி ரயில்வே கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு தகவல் கொடுத்தாா். ரயில்வே நிா்வாகம் நடவடிக்கை எடுத்து, ரயில் ஃபரிதாபாத் பழைய ரயில் நிலையத்தில் நிறுத்தப்பட்டது. பெண் மற்றும் புதிதாகப் பிறந்த குழந்தை பாதுகாப்பாக இருப்பதை உறுதி செய்வதற்காக ரயில் சுமாா் 26 நிமிடங்கள் நின்று கொண்டிருந்தது.
பெண் ரயில்வே மருத்துவ ஊழியா்கள் பெட்டியை அடைந்து தாய் மற்றும் மகளை முதற்கட்ட பரிசோதனை செய்தனா். ரயில்வே பாதுகாப்பு படை (ஆா். பி. எஃப்) அரசு ரயில்வே காவல்துறையின் (ஜிஆா்பி) பெண் போலீஸ் பணியாளா்களின் உதவியுடன், அவா்கள் ஆம்புலன்ஸ் மூலம் ஃபரிதாபாத்தில் உள்ள பி. கே மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டனா். பெண் மற்றும் குழந்தை இருவரும் பாதுகாப்பாக இருக்கின்றனா் என்றாா் அவா்.