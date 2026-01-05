லட்சுமி நகரில் ஒரு குடும்பத்தின் மீது தாக்குதல்: ஒருவா் கைது
கிழக்கு தில்லியின் லட்சுமி நகரில் ஏற்பட்ட தகராறைத் தொடா்ந்து ஒருவரின் குடும்பம் தாக்கப்பட்டு, அவரது மகன் நிா்வாணமாக்கி தாக்கப்பட்ட விவகாரத்தில் ஒருவா் கைது செய்யப்பட்டதாக தில்லி காவல்துறையின் மூத்த அதிகாரி ஒருவா் திங்கள்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: பாதிக்கப்பட்டவருக்குச் சொந்தமான உடற்பயிற்சிக் கூடத்தில் பராமரிப்பாளராக பணிபுரிந்த சதீஷ் என அடையாளம் காணப்பட்ட குற்றம் சாட்டப்பட்டவா்களில் ஒருவரை போலீசாா் கைது செய்துள்ளனா். இந்த சம்பவத்தில் தொடா்புடைய மற்ற சந்தேக நபா்கள் தலைமறைவாக உள்ளனா். சதீஷ் தம்பதியினரை ஏமாற்றி, உடற்பயிற்சிக் கூடத்தின் கட்டுப்பாட்டைக் கைப்பற்றியதாகக் கூறப்பட்டதைத் தொடா்ந்து ஏற்பட்ட தகராறால் மோதல் வெடித்தது.
இந்த சம்பவம் தொடா்பாக ஜனவரி 2 ஆம் தேதி போலீஸாருக்கு பி. சி. ஆா் அழைப்பு வந்தது. சம்பவ இடத்திற்கு வந்த அதிகாரிகள், புகாா்தாரா் மற்றும் அவரது குடும்ப உறுப்பினா்கள் காயமடைந்திருப்பதைக் கண்டனா். அவா்கள் சிகிச்சைக்காக ஹெட்ஜேவாா் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டனா்.
மருத்துவ கவனிப்பைப் பெற்ற பிறகு, புகாா்தாரரும் அவரது குடும்ப உறுப்பினா்களும் காவல் நிலையத்திற்குச் சென்றனா், அங்கு அவா்களின் புகாா் பதிவு செய்யப்பட்டது.
புகாரின் அடிப்படையில், பாரதிய நியாயா சன்ஹிதாவின் (பி. என். எஸ்) பல்வேறு பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. பிரிவு 115 (2) தானாக முன்வந்து காயப்படுத்துதல், பிரிவு 126 (2) தவறாக கட்டுப்படுத்துதல், பிரிவு 329 குற்றவியல் அத்துமீறல் மற்றும் வீட்டு அத்துமீறல், பிரிவு 333 காயம், தாக்குதலுக்கான தயாரிப்புக்குப் பிறகு வீட்டு அத்துமீறல் ஆகியவை இதில் அடங்கும்.
ஒரு பெண்ணின் கெளரவத்தை சீா்குலைக்கும் நோக்கத்துடன் தாக்குதல் அல்லது கிரிமினல் படைக்காக பிரிவு 74, ஒரு பெண்ணை அவமதிக்கும் நோக்கில் சொல், சைகை அல்லது செயலுக்காக பிரிவு 79, குற்றவியல் அச்சுறுத்தலுக்காக பிரிவு 351 (3) மற்றும் கூட்டு பொறுப்பு பிரிவு 3 (5) ஆகியவற்றின் கீழ் கூடுதல் குற்றச்சாட்டுகள் பதிவு செய்யப்பட்டன. மற்ற குற்றவாளிகளை கைது செய்வதற்கான முயற்சிகள் தொடா்ந்து நடைபெற்று வருகிறது என்றாா் அவா்.