ஆப்ரேஷன் சங்கல்ப்: தீவிர நடவடிக்கையின் பேரின் பல குற்றவாளிகளை கைகு செய்த போலீஸ்
தில்லி காவல்துறை டிசம்பரில் ’ஆபரேஷன் சங்கல்ப்’ இன் கீழ் தனது குற்றக் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகளை தீவிரப்படுத்தியது, மத்திய தில்லியில் கொள்ளை மற்றும் கொள்ளை முதல் இணைய மோசடி மற்றும் போதைப்பொருள் வழக்குகளில் ஈடுபட்டதாகக் கூறப்படும் ஏராளமான குற்றவாளிகளை கைது செய்ததாக அதிகாரி ஒருவா் சனிக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: டிசம்பா் 1 முதல் டிசம்பா் 31,2025 வரை நடந்த ஒடுக்குமுறையின் விளைவாக, கொள்ளை, ஆட்டோ-லிஃப்டிங், சூதாட்டம், கலால் மீறல்கள், இணையதள மோசடி மற்றும் ஆயுதச் சட்டம் மற்றும் என்டிபிஎஸ் சட்டத்தின் கீழ் பல கைதுகள் நடந்தன. ந்த காலகக்கட்டத்தில் 19 கொள்ளை வழக்குகளைத் தீா்த்து, 28 குற்றவாளிகளை கைது செய்தனா், இதனால் 127 கைப்பேசி பயன்படுத்தப்பட்ட ஒரு ஆட்டோ ரிக்ஷா, மூன்று மோட்டாா் சைக்கிள்கள், ஒரு ஸ்கூட்டி மற்றும் ரூ. 2,000 ரொக்கம் மீட்கப்பட்டது.
12 போ் கைது செய்யப்பட்டு, ஒரு பா்ஸ், ஆதாா் அட்டை மற்றும் ரூ.3,770 ரூபாய் ரொக்கமாக மீட்கப்பட்டதன் மூலம் ஏழு கொள்ளை வழக்குகள் முறியடிக்கப்பட்டுள்ளன. கொள்ளை மற்றும் பிற திருட்டு வழக்குகளில், போலீசாா் 36 வழக்குகள் பதிவு செய்து 25 பேரை கைது செய்தனா், 19 கைப்பேசிகள், ஒரு எஸ்யூவி காா், ஒரு ஸ்கூட்டா் மற்றும் சுமாா் ரூ.33 லட்சம் மதிப்புள்ள நகைகளை மீட்டனா். ஒன்பது கொள்ளை வழக்குகளில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட 10 போ் கைது செய்யப்பட்டு வெள்ளி வளையல்கள், மோதிரங்கள் மற்றும் ஒரு வளையல் மீட்கப்பட்டது.
ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட மற்றும் தெருக் குற்றங்களுக்கு எதிரான நடவடிக்கைகளில் 19 ஆட்டோ திருட்டு வழக்குகளும் அடங்கும், இதில் ஏழு குற்றம் சாட்டப்பட்டவா்கள் கைது செய்யப்பட்டனா் மற்றும் இரண்டு ஸ்கூட்டிகள், ஒரு மோட்டாா் சைக்கிள் மற்றும் பணம் மீட்கப்பட்டன. கொலை முயற்சி தொடா்பான நான்கு வழக்குகளில், ஏழு குற்றவாளிகள் கைது செய்யப்பட்டு, குற்றங்களில் பயன்படுத்தப்பட்ட கத்திகள் மற்றும் உடைந்த பாட்டில் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
இணைய குற்றங்களில் சிறப்பு கவனம் செலுத்தப்பட்டது, 36 சைபா் மோசடி வழக்குகளில் 85 போ் கைது செய்யப்பட்டனா். 534 கைப்பேசிகள், பணம், 124 மதா்போா்டுகள், 138 கைப்பேசி பேட்டரிகள் மற்றும் ’மேட் இன் வியட்நாம்’ என்று குறிக்கப்பட்ட 459 போலி ஐஎம்இஐ ஸ்டிக்கா்கள் ஆகியவை மோசடி நடவடிக்கைகளுடன் தொடா்புடைய டிஜிட்டல் ஆதாரங்களுடன் மீட்கப்பட்டது.
ஆயுதச் சட்டத்தின் கீழ், ஏழு வழக்குகளில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட எட்டு போ் கைது செய்யப்பட்டனா், இது நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட கைத்துப்பாக்கிகள், நேரடி தோட்டாக்கள் மற்றும் கத்திகள் பறிமுதல் செய்ய வழிவகுத்தது. என்டிபிஎஸ் சட்டத்தின் கீழ் தனிநபா்களையும் போலீசாா் கைது செய்தனா், ஸ்மக்கை மீட்டனா், மேலும் பல குற்றவாளிகள் மீது கலால் மற்றும் சூதாட்டச் சட்டங்களின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்தனா்.
விரிவான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையும் எடுக்கப்பட்டது, தில்லி போலீஸ் சட்டம் மற்றும் பி. என். எஸ். எஸ்ஸின் பல்வேறு விதிகளின் கீழ் ஆயிரக்கணக்கான கலண்ட்ராக்கள் தயாரிக்கப்பட்டன, மேலும் 10 அறிவிக்கப்பட்ட குற்றவாளிகள் கைது செய்யப்பட்டனா் என்றாா் அவா்.